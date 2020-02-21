Olay, Fransa'nın Monaco'nun ünlü semti Monte Carlo'da meydana geldi.

ANTİKA SAYILIRDI

1980-1990 yılları arasında sadece 1311 adet üretilen Ferrari F40 modeli spor arabanın motorunda çıkan yangın sonucu araç alev aldı.

Alev alan Ferrari’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı | Video

ASMA KATTAN HORTUM TUTTU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın park halinde durduğu noktada bulunan asma kattan bir adamın bahçe hortumuyla araca su sıkarak söndürmeye çalıştığı görüldü.

GERİDE ENKAZ KALDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek söndürdü.

Yerel medya, sınırlı sayıda üretilen aracın değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro (8 milyon Türk lirası) olduğunu bildirdi.