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Alev alan ’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı

’da bir adam, evinin önünde aniden yanmaya başlayan 1 milyon 200 bin Euro değerindeki aracı için ne yapacağını şaşırdı. İlk telaşı geçince, eline geçirdiği bahçe hortumunu alevler yükselen araca tuttu. 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen modeli spor aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştığı anlar bir başkası tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 8 milyon Türk lirası değerindeki aracın söndürülme anları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 18:59 ABONE OL
Alev alan Ferrari’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı

Olay, Fransa'nın Monaco'nun ünlü semti Monte Carlo'da meydana geldi.

ANTİKA SAYILIRDI

1980-1990 yılları arasında sadece 1311 adet üretilen Ferrari F40 modeli spor arabanın motorunda çıkan yangın sonucu araç alev aldı.

Alev alan Ferrari’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı | Video

ASMA KATTAN HORTUM TUTTU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın park halinde durduğu noktada bulunan asma kattan bir adamın bahçe hortumuyla araca su sıkarak söndürmeye çalıştığı görüldü.

GERİDE ENKAZ KALDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek söndürdü.

Yerel medya, sınırlı sayıda üretilen aracın değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro (8 milyon Türk lirası) olduğunu bildirdi.

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Alev alan Ferrari’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı
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