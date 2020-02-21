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Otomobile bağlanıp işkence edilen köpekle ilgili güzel haber

İstanbul 'de, otomobile bağlanarak sürüklenen köpek, olayı gören kadın sürücüler tarafından fark edilip kurtarılmış ve veterinere götürülerek tedavi altına alınmıştı. İşkence edilen köpeğin belediyeye müracaat eden bir kişi tarafından sahiplenildiği öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 16:46 ABONE OL
Otomobile bağlanıp işkence edilen köpekle ilgili güzel haber

Büyükçekmece'de otomobilin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen ve 'Güçlü' adı verilen köpek bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde arabanın arkasına zincirle bağlanmış bir köpeğin dakikalarca yerlerde sürüklendiğini görenler aracı durdurarak polise haber vermişlerdi. Kurtarılan ve Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan köpek patilerinden ve göğsünden yaralanmıştı.

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BİR KİŞİ BELEDİYEYE MÜRACAAT EDİP SAHİPLENDİ

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği tarafından tedavisi tamamlanan köpeğe "Güçlü" adı verildi. Önceki gün Büyükçekmece Belediyesi'ne müracaat eden bir hayvansever, Güçlü'yü sahiplendi.

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Otomobile bağlanıp işkence edilen köpekle ilgili güzel haber
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