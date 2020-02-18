Köpeği aracın arkasına bağladı! İstanbul'da köpeğe şiddet kamerada | Video

Büyükçekmece'de arabanın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Köpeğin o halini gören diğer araç sürücüleri bu duruma kayıtsız kalmadı. Köpeği sürükleyen kişiye tepki gösterip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İşte o görüntüler....