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Hayırlı Cumalar! En güzel resimli ve anlamlı mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün (Kısa ve uzun )

Her hafta olduğu gibi bu hafta da mesajları hakkındaki en güzel ve anlamlı görselleri sabah.com.tr'de bulabilirsiniz. ve sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En yakın dostlarınıza, akraba ve arkadaşlarınıza WhatsApp, Facebook ve Instagram aracılığıyla hayırlı cumalar mesajları ve resimli görsellerini gönderebilirsiniz. Bu mübarek günde müslümanlar, cuma namazı kılmak maksadıyla bir araya gelir, beraberce ibadet edip dualar ederler. Haberimizde, sosyal medyadan paylaşmak ya da sevdiklerinize göndermek için derlediğimiz,  21 Şubat 2020 yeni ve mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte, kısa, uzun ve en yeni Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri…

Giriş Tarihi: 21.2.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 10:19 ABONE OL
Hayırlı Cumalar! En güzel resimli ve anlamlı cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün Kısa ve uzun cuma sözleri

Mübarek gününün gelmesiyle birlikte islam alemi Cuma mesajlarını sevdiklerine gönderiyor. Bugünde camile dolup taşacak, bol bol dualar edilecek. Öte yandan, uzakta olan akrabaya, eşe, dosta Whatsapp, Facebook ve Instagram aracılığıyla gönderilmek istenen en güzel ve resimli araştırılıyor. Sevdiklerini bu önemli gün vesilesi ile mutlu etmek isteyen vatandaşlar en güzel arayışlarına devam ederken biz de bu başlık altında farklı farklı görselleri bir arada topladık. İşte, 21 Şubat yeni, kısa, uzun en güzel ve mesajları…

CUMA MESAJLARI: EN GÜZEL VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI! HAYIRLI CUMALAR…

İslam alemi bir cuma gününe daha erişmenin heyecanını yaşarken cuma mesajları da bu mübarek günün vazgeçilmezi haline geldi. Haberimizde, 21 Şubat 2020 Cuma mesajlarına ve sözlerine bakabilir, dilediğinizi sevdiklerinize gönderebilirsiniz…

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Hayırlı Cumalar! En güzel resimli ve anlamlı cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün (Kısa ve uzun cuma sözleri)
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