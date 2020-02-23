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'ten üzen haber! Fatma hemşire evinde ölü bulundu

'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve hemşire olan Fatma Bıçak evinde ölü bulundu. Olayla ilgili detaylar belli olmaya başladı. Fatma hemşirenin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.2.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 18:43 ABONE OL
Bitlis'ten üzen haber! Fatma hemşire evinde ölü bulundu

FATMA HEMŞİRENİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU AÇIKLANACAK

Bitlis'ten üzen bir haber geldi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan Fatma Bıçak (26), gelen bilgilere göre bu sabah ölü olarak bulundu. Bıçak'ın epilepsi hastası olduğu belirtildi. Bıçak'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı bildirildi.

Tatvan ilçesinin Aydınlar Mahallesi'nde oturan ve Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Fatma Bıçak, bu sabah evinde ölü olarak bulundu. Bıçak'a ulaşamayan arkadaşının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 ile polis ekipleri sevk edildi. Zirai Donatım Caddesi'ndeki evde yapılan incelemenin ardından Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan Fatma Bıçak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bıçak'ın epilepsi hastası olduğu belirtilirken, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Bitlis'ten üzen haber! Fatma hemşire evinde ölü bulundu
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