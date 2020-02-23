Ankara'daki tecavüz davasında son dakika gelişmesi! 1 saatlik video görüntüsü kayıp

Görüntülerde; Bilgili ile Ç.B.'nin mutfağa birlikte girişi, mutfaktan dışarıya doğru cep telefonunun fırlatılması, Bilgili'nin odadan çıkıp telefonu yerden alarak mutfağa dönmesi, Ç.B.'nin odadan çıkıp sendeleyip tökezlemesi ve koltuğa düşmesi, hemen ardından Bilgili'nin elinde telefon ile odadan çıkışı, Bilgili'nin Ç.B.'yi mutfağa getirmesi, Ç.B.'nin odadan hızla çıkışı, daha sonra Ç.B'nin sendeleyerek duvardan tutunarak başka bir odaya girişi, Serkan Durmaz'ın elinde serum askısı ve serum ile Ç.B'nin odasına girişi, Durmaz'ın merdivenleri temizleyip paspasla silmesi, sonrasında Durmaz'ın elinde steteskop ve farklı materyaller ile Ç.B'nin odasına defalarca girip çıkması ve sabah saat 08.15'te Ç.B.'nin Durmaz'ın yardımıyla araca bindirilmesi yer aldı.