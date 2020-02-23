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  • Ankara'daki tecavüz davasında son dakika gelişmesi! 1 saatlik video görüntüsü kayıp

'daki tecavüz davasında son dakika gelişmesi! 1 saatlik video görüntüsü kayıp

'da hayvan hastanesindeki tecavüz olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. 'nin veteriner hekim Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada güvenlik kameralarının incelenmesi için istediği bilirkişi raporu tamamlandı. Hayvan hastanesinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinde 1 saatlik kayıp zaman dilimi olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı sabah hastanein sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili ile veteriner hekim Serkan Durmaz arasında yoğun bir telefon trafiği yaşandı

Giriş Tarihi: 23.02.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 17:25
Ankara'daki tecavüz davasında son dakika gelişmesi! 1 saatlik video görüntüsü kayıp

Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı. Bilgili, delilleri yok etmek amacıyla ona yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan Durmaz ile Ç.B.'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt ile birlikte yargılanmaya başladı.

Ankara'daki tecavüz davasında son dakika gelişmesi! 1 saatlik video görüntüsü kayıp

CEP TELEFONLARI VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İlk duruşması 11 Aralık'ta yapılan dava kapsamında 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar ve mağdur Ç.B.'ye ait cep telefonları ile güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için istediği bilirkişi raporu tamamlandı.

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Ankara'daki tecavüz davasında son dakika gelişmesi! 1 saatlik video görüntüsü kayıp

Telefonlar detaylı olarak incelenip raporlanırken olay tarihini de kapsayan 3 Nisan ile 5 Nisan 2019 tarihleri arasında karşılıklı görüşme, mesaj alıp/gönderme, WhatsApp mesajları ve video/resim gönderme olup olmadığının tespiti ve eğer varsa içeriği ile ilgili çalışma yapıldı.

Ankara'daki tecavüz davasında son dakika gelişmesi! 1 saatlik video görüntüsü kayıp

Ayrıca toplam 75 adet video dosyasından oluşan kamera görüntüleri detaylı olarak incelenirken, video dosyalarının ekran görüntüleri de CD olarak dava dosyasına girdi.

Ankara'daki tecavüz davasında son dakika gelişmesi! 1 saatlik video görüntüsü kayıp

Görüntülerde; Bilgili ile Ç.B.'nin mutfağa birlikte girişi, mutfaktan dışarıya doğru cep telefonunun fırlatılması, Bilgili'nin odadan çıkıp telefonu yerden alarak mutfağa dönmesi, Ç.B.'nin odadan çıkıp sendeleyip tökezlemesi ve koltuğa düşmesi, hemen ardından Bilgili'nin elinde telefon ile odadan çıkışı, Bilgili'nin Ç.B.'yi mutfağa getirmesi, Ç.B.'nin odadan hızla çıkışı, daha sonra Ç.B'nin sendeleyerek duvardan tutunarak başka bir odaya girişi, Serkan Durmaz'ın elinde serum askısı ve serum ile Ç.B'nin odasına girişi, Durmaz'ın merdivenleri temizleyip paspasla silmesi, sonrasında Durmaz'ın elinde steteskop ve farklı materyaller ile Ç.B'nin odasına defalarca girip çıkması ve sabah saat 08.15'te Ç.B.'nin Durmaz'ın yardımıyla araca bindirilmesi yer aldı.

Ankara'daki tecavüz davasında son dakika gelişmesi! 1 saatlik video görüntüsü kayıp

OLAY GECESİNE AİT 1 SAATLİK GÖRÜNTÜ YOK

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde olayın yaşandığı geceye ait kamera görüntülerinde 1 saatlik zaman diliminin kayıp oluşuna dikkat çekildi.

Ankara'daki tecavüz davasında son dakika gelişmesi! 1 saatlik video görüntüsü kayıp

Raporda, bu durum "3 Nisan 2019 ve 4 Nisan 2019 tarihi arasındaki video dosyalarındaki kamera görüntülerinde herhangi bir ekleme, çıkarma veya görüntü üzerinde bir manipülasyon bulunamamıştır. Ancak 4 Nisan 2019 tarihinde 00.00-01.00 arasındaki bir saatlik zaman dilimine rastlanılmamıştır.

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