İran - Van depremi son dakika görüntüleri ortaya çıktı! 8 vatandaşımız hayatını kaybetti! İşte deprem bölgesinden son durum...

Gelen son dakika deprem görüntüleri Van'da ve birçok ilimizde ciddi anlamda hissedilen İran depremi şiddetini gözler önüne serdi. Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan sarsıntı AFAD verilerine göre 5.9 olarak kaydedilirken sınırda yer alan birçok ilimiz sarsıntıyı hissetti. Özellikle Van'da birçok köyde can ve mal kayıplarının olduğu bilinirken yaşanan afet sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca halen enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu biliniyor. Ayrıca sarsıntının Van'ın yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Hakkari'de de hissedildiği biliniyor. İşte İran depremi ile ilgili Van'dan gelen son dakika görüntüleri ve detaylar…

İRAN'DA BÜYÜK DEPREM! VAN'DA ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

Türkiye – İran sınırında sabah saatlerinde yaşanan 5.9'luk deprem sonrası görüntüler geldi. Yapılan açıklamada son bilgiye göre 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bildirilirken enkaz altında kalanların olduğu bildirildi. İşte diğer detaylar ve o görüntüler…