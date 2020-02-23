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- Van depremi son dakika görüntüleri ortaya çıktı! 8 vatandaşımız hayatını kaybetti! İşte bölgesinden son durum...

Bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremi ile ilgili son dakika görüntüleri ortaya çıktı. Merkez üssü Hoy kenti olan sarsıntıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama ile 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği duyurulurken aynı zamanda enkaz altında halen vatandaşların bulunduğu bildirildi. Özellikle Van Başkale depremi tüm şiddetiyle hissederken birçok köyde yer alan kerpiç evlerin yıkıldığı bildirildi. Sarsıntının şiddeti gelen görüntülerle de gözler önüne serildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi () tarafından gelen verilere göre saat 08.53'de İran Hoy kentinde yaşanan sarsıntının şiddeti 5.9 olarak kaydedildi. Yerin 5.22 kilometre altında yaşanan bu afet , Iğdır, , ve Van'da hissedildi. İşte ülkemizde ciddi oranda hissedilen can ve mal kayıplarına neden olan İran depremi son dakika görüntüleri…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 12:04 ABONE OL
İran - Van depremi son dakika görüntüleri ortaya çıktı! 8 vatandaşımız hayatını kaybetti! İşte deprem bölgesinden son durum...

Gelen son dakika görüntüleri Van'da ve birçok ilimizde ciddi anlamda hissedilen depremi şiddetini gözler önüne serdi. Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan sarsıntı verilerine göre 5.9 olarak kaydedilirken sınırda yer alan birçok ilimiz sarsıntıyı hissetti. Özellikle Van'da birçok köyde can ve mal kayıplarının olduğu bilinirken yaşanan afet sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca halen enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu biliniyor. Ayrıca sarsıntının Van'ın yanı sıra sınır iller Iğdır, ve ile 'de de hissedildiği biliniyor. İşte İran depremi ile ilgili Van'dan gelen son dakika görüntüleri ve detaylar…

İRAN'DA BÜYÜK DEPREM! VAN'DA ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

Türkiye – İran sınırında sabah saatlerinde yaşanan 5.9'luk deprem sonrası görüntüler geldi. Yapılan açıklamada son bilgiye göre 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bildirilirken enkaz altında kalanların olduğu bildirildi. İşte diğer detaylar ve o görüntüler…

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İran - Van depremi son dakika görüntüleri ortaya çıktı! 8 vatandaşımız hayatını kaybetti! İşte deprem bölgesinden son durum...
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