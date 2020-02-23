Son dakika! Van'ı da vuran 5.9'luk deprem dehşetinin ilk görüntüleri ortaya çıktı: 7 ölü! | Video
Son dakik haberi... İran'da meydana gelen 5.9'luk depremin Van'ın Başkale ilçesinde yol açtığı yıkımın ve dehşetin ilk görüntüleri ortaya çıktı! İran Kotur'da meydana gelen 5.9'luk deprem Türkiye'den de hissedilirken Van'ın Başkale ilçesinde bazı kerpiç yapıların çökmesine yol açtı.
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