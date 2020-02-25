Son dakika haberleri... Adliyede rezalet! Adliye kâtibi sapık çıktı

İstanbul'daki bir adliyede kadın avukatın etek altı fotoğrafını cep telefonuyla çeken kâtip hakkında dava açıldı. Olay, geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de gerçekleşti. İddialara göre, avukat B.Ö. adliye içindeki bankamatikte işlem yaptığı sırada arkasında bekleyen bir kişi, cep telefonuyla avukatın etek altı fotoğrafını çekerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı gören bir vatandaş, avukatın yanına giderek, "Arkanızdaki kişi eteğinizin altından fotoğraf çekti" dedi. Avukat, bunun üzerine adliyedeki polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin adliyede mahkeme kâtibi olarak görevli Selman Muhammed Solmaz olduğu tespit edildi. Görüntü çekmeye çalıştığını ancak pişman olduğunu söyleyen Solmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca kâtip hakkında dava açıldı. İddianamede, avukatın etek altı görüntüsünü çekmek isteyen kâtibin genç kadına temas ettiği, yine avukatın etek altı görüntülerinin çekilerek özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği anlatıldı. Kâtibin "Özel hayatın gizliliğini ihlal ve sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı"dan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



ETEK ALTI GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Davada, Solmaz'a ait telefon incelemesi sonucu bilirkişi hazırladığı raporu mahkemeye sundu. Raporda atılı suça konu fotoğraf veya video kaydına rastlanmadığı ifade edilirken, silinmiş dosyalardan iki adet video kaydının bulunduğu, bu dosyalardan bir tanesinin kalem ofisinde, diğerinin duruşma salonu içinde çekilmiş olduğu ifade edildi. Telefondan çıkan kayıtlarda iki kadına ait etek altı görüntüleri bulunurken, ayrıca adliye koridorlarında iki kadının arkasından yürürken çekilen video kayıtlarına da rastlandığı belirtildi.