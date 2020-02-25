Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 25 Şubat Güncel Gram, Ata, Cumhuriyet, Bilezik ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son günlerde piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle altın fiyatı rakamları da inişli çıkışlı çizgisini sürdürüyor. Durum böyle olunca bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar da canlı altın fiyatları ile güncel rakamları yakından takip ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabı da en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Piyasalarda yaşanan hareketlenme nedeniyle altın fiyatları da yükseliyor. Özellikle son günlerde altın kurunda yaşanan yükseliş sebebiyle kur çok yakından takip ediliyor.

25 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bu sabah saatlerinde gram altın fiyatı hafif düşüş ile seyretti. Gram altının 320 TL'den alışı yapılıyor.

İşte canlı altın fiyatları;