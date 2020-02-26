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Haberi: ’da kan donduran olay! Duyduğu sözleri hazmedemedi, öz babasını öldürdü

’ın ilçesinde meydana gelen olay adeta kan dondurdu. İstiklal Mahallesi Dürüst Sokak üzerinde bulunan bir ikamette baba İbrahim Halil S. (54) ile 17 yaşındaki A.S. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan baba İbrahim Halil S. olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cesedi Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, A.S. ifadesinde cinayeti neden işlediğini açıkladı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.2.2020 07:59 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Tekirdağ’da kan donduran olay! Duyduğu sözleri hazmedemedi, öz babasını öldürdü

'ın ilçesinden gelen haberi adeta kan dondurdu. 17 yaşındaki A.S. ile 54 yaşındaki baba İbrahim Halil S. arasında İstiklal Mahallesi Dürüst Sokak üzerinde bulunan bir ikamette tartışma yaşanmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan İbrahim Halil S. olay yerinde hayatını kaybetti ve Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öz babasını öldüren A.S. ise ifadesinde cinayeti neden işlediğini anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Tekirdağ’da kan donduran olay! Duyduğu sözleri hazmedemedi, öz babasını öldürdü
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