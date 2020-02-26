Son Dakika Haberi: Tekirdağ’da kan donduran olay! Duyduğu sözleri hazmedemedi, öz babasını öldürdü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. 17 yaşındaki A.S. ile 54 yaşındaki baba İbrahim Halil S. arasında İstiklal Mahallesi Dürüst Sokak üzerinde bulunan bir ikamette tartışma yaşanmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan İbrahim Halil S. olay yerinde hayatını kaybetti ve Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öz babasını öldüren A.S. ise ifadesinde cinayeti neden işlediğini anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…