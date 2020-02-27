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Son dakika: 'da şüphesiyle müşahade altına alınan İranlının tetkitleri temiz çıktı...

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse karşı Türkiye'deki önlemler had safhada. 'ın Refahiye ilçesinde İranlı TIR şoförü şüphesiyle müşahade altına alınmıştı. TIR şoförünün tetkit sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran İranlı TIR şoförü gözlem altına alınırken, koronavirüs tespit edilmediği belirtildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.2.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 17:36 ABONE OL
Son dakika: Erzincan'da koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alınan İranlının tetkitleri temiz çıktı...

Türkiye'ye 20 Şubat günü giriş yaptığı belirlenen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı Amir D. (33), kullandığı TIR'la seyir halindeyken Erzincan'ı Refahiye ilçesinde rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle Refahiye Devlet Hastanesi'ne müracaat eden Amir D., buradan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.

TETKİTLER TEMİZ ÇIKTI

İranlı TIR sürücüsü, gerekli tetkiklerin yapılmasından sonra izole edilen odaya alındı. Doktorlar tarafından yapılan ilk tespitlerde sürücünün koronaviris taşıdığına dair bir emare bulunmadı. İranlı, sürücü hastanedeki odada müşahede altında tutuluyor.

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