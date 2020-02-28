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çöktü mü? Whatsapp'ta ses kaydı, videolar ve fotoğraflar neden inmiyor, gönderilmiyor?

Dün gece saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanan sosyal medya platformlarından birisi de oldu. Hemen hemen herkesin kullandığı WhatsApp'ta erişimde problemler yaşanırken özellikle fotoğraflar ve videoların gönderilmesi ve indirilmesinde sıkıntılar yaşanıyor. Durum böyle olunca, 'WhatsApp çöktü mü, fotoğraflar neden inmiyor ve gönderilmiyor?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, erişim sorunu hakkında herhangi bir açıklama geldi mi? WhatsApp'ta videolar ve fotoğraflar neden inmiyor, gönderilmiyor? İşte, bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 28.2.2020 09:32 ABONE OL
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta ses kaydı, videolar ve fotoğraflar neden inmiyor, gönderilmiyor?

Dün geceden bu yana çeşitli erişim sorunlarının yaşandığı sosyal medya uygulamalarından birisi de WhatsApp durumuda. Ülkemizde milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp'ta fotoğraflar ve videoların indirilememesi, gönderilememesi kullanıcılara sıkıntı yaşatıyor. Durum böyle olunca da uygulamanın çöküp çökmediğine yönelik bilgiler öğrenilmeye çalışılıyor.

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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 28 ŞUBAT 2020

WhatsApp çökmedi ve herhangi bir erişim yasağı bulunmuyor. 28 Şubat WhatsApp'a ulaşmada bir güçlük yaşanıyor ve fotoğraflar, videolar ve ses kayıtları gönderilemiyor, indirilemiyor.

WHATSAPP'TA FOTOĞRAFLAR VE VİDEOLAR NEDEN İNMİYOR, AÇILMIYOR?

WhatsApp'ta yaşanan fotoğraf ve video indirme sorunu hakkında bilgiler şu şekilde;

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