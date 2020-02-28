Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta ses kaydı, videolar ve fotoğraflar neden inmiyor, gönderilmiyor?

Dün geceden bu yana çeşitli erişim sorunlarının yaşandığı sosyal medya uygulamalarından birisi de WhatsApp durumuda. Ülkemizde milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp'ta fotoğraflar ve videoların indirilememesi, gönderilememesi kullanıcılara sıkıntı yaşatıyor. Durum böyle olunca da uygulamanın çöküp çökmediğine yönelik bilgiler öğrenilmeye çalışılıyor.

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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 28 ŞUBAT 2020

WhatsApp çökmedi ve herhangi bir erişim yasağı bulunmuyor. 28 Şubat WhatsApp'a ulaşmada bir güçlük yaşanıyor ve fotoğraflar, videolar ve ses kayıtları gönderilemiyor, indirilemiyor.

WHATSAPP'TA FOTOĞRAFLAR VE VİDEOLAR NEDEN İNMİYOR, AÇILMIYOR?

WhatsApp'ta yaşanan fotoğraf ve video indirme sorunu hakkında bilgiler şu şekilde;