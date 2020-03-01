Okullar ne zaman ara tatile girecek? İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenci ve velileri okulların ne zaman ara tatile gireceğini araştırırken tatil planlarını da buna göre yapıyor. Karnesiz ikinci ara tatil bu sene Nisan'ın 6'sında başlayacak ve 10 Nisan'da sona erecek. Hafta sonu tatilleri de göz önüne alındığında 9 günlük bir ara tatil öğrencileri bekliyor. Öğrenciler 13 Nisan Pazartesi günü okullarına geri dönecek. Peki yaz tatili ne zaman başlayacak?

ARA TATİL NİSAN'DA! OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Kasım'daki ilk ara tatilin ardından ikinci ara tatil Nisan ayında başlayacak. 6 Nisan'da başlayacak ikinci ara tatil 13 Nisan Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla sona erecek. Okulların ne zaman kapanacağına ilişkin de velilerin tatil ve seyahat planları doğrultusunda bilgiler belli oldu. 11 hafta sürecek yaz tatili 19 Haziran Cuma günü başlayacak.

İŞTE ÇOCUKLARA ÖZEL KİTAP ÖNERİLERİ

KÜÇÜK PRENS

YAZAR: ANTONİE DE SAİNT EXUPERY

Antonie de Saint Exupery'nin ölümsüz eseri olan Küçük Prens, çocukların çok sevdiği özellikle ilkokul çağındaki çocukların mutlaka okuması gereken kitaplar arasında yer alır. Cemal Süreya ve Tomris Uyar'ın çevirisini yaptığı Küçük Prens, minik bir çocuğun başından geçen güzellemeleri konu eder.

"Hoşça git," dedi tilki. "Vereceğim sır çok basit: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez." Küçük Prens unutmamak için tekrarladı: "Gerçeğin mayası gözle görülmez."

DÜŞLER BAHÇESİ

YAZAR: MEHMET GÜLER

MOMO

YAZAR: Michael Ende

KÜÇÜK AĞACIN EĞİTİMİ

YAZAR: FORREST CARTER

POSTAYLA GELEN DENİZ KABUĞU

YAZAR: BEHİÇ AK