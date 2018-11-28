Çocuklara özel kitap önerileri – Çocukların okuması gereken kitaplar

Çocuklarının kitap okuma alışkanlığı kazanmasını isteyen ebeveynler çocuklara özel kitap önerileri araştırması yaparak gerekirse uzmanlardan yardım alarak çocuklarının başarılı olmasını emenni etmekteler. Kitap okumakla başarı son derece bağlantılıdır. Çocukken kitap okumak aynı zamanda hızlı düşünmeyi sağlar, lise ve üniversite sınavlarında çocukken okuma alışkanlığı kazanan bireylerin daha rahat ve daha hızlı kavrayabildikleri de bir gerçektir.

Bu aşamada en güzel çocuk kitapları, çocuklara kitap önerileri hakkındaki detaylı araştırmalarımız sonucunda sizler için en doğru ve en güzel listeyi hazırladık.

İŞTE ÇOCUKLARA ÖZEL KİTAP ÖNERİLERİ

KÜÇÜK PRENS

YAZAR: ANTONİE DE SAİNT EXUPERY

Antonie de Saint Exupery'nin ölümsüz eseri olan Küçük Prens, çocukların çok sevdiği özellikle ilkokul çağındaki çocukların mutlaka okuması gereken kitaplar arasında yer alır. Cemal Süreya ve Tomris Uyar'ın çevirisini yaptığı Küçük Prens, minik bir çocuğun başından geçen güzellemeleri konu eder.

"Hoşça git," dedi tilki. "Vereceğim sır çok basit: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez." Küçük Prens unutmamak için tekrarladı: "Gerçeğin mayası gözle görülmez."

HAROLD VE SİHİRLİ TEBEŞİR

YAZAR: CROCKETT JOHNSON

Harold ve Sihirli Tebeşir de anne ve babaların çocuklarına mutlak okutması gereken kitaplar arasında yer almaktadır, özellikle çocukların yaratıcılık konusundaki sınırlarını yükselten eserlerden biridir…

"Bir akşam uykusu gelmeyen Harold, ay ışığında yürüyüşe çıkmak istedi. Ama gökyüzünde ay görünmüyordu. Harold da tuttu bir ay çizdi. Ne de olsa sihirli bir tebeşiri vardı. Sihirli tebeşiriyle çizdiği her şey gerçek oluyordu."

NOKTA

YAZAR: PETER REYNOLDS

"Bir nokta yap. Bakalım seni nereye götürecek."

Vashti'nin öğretmeni onu incitmeden, resim çizerek duygularını anlatabileceğini söyledi.

Ama Vashti resim yapamıyordu, o bir ressam değildi. Bunu kanıtlamak için Vashti boş bir kâğıda öfkeyle bir nokta yaptı.

"İşte!"

Bu minicik nokta Vashti'nin yeteneğini keşfetme yolculuğunun ilk adımı oldu.

Peter H. Reynolds bu minicik nokta masalıyla hepimizin içinde varolan yaratıcı gücümüzü dışa vurmamızı sağladı.

Minicik nokta bir başlangıçtır...

DÜŞLER BAHÇESİ

YAZAR: MEHMET GÜLER

MOMO

YAZAR: Michael Ende

KÜÇÜK AĞACIN EĞİTİMİ

YAZAR: FORREST CARTER

POSTAYLA GELEN DENİZ KABUĞU

YAZAR: BEHİÇ AK