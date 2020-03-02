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haberi:Denizde korku dolu anlar! ölüme itti, Türkiye yetişti...

haberi... İdlib'deki alçak saldırının ardından Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatırken, yeni bir göç dalgasına karşı mültecilerin Avrupa'ya gidebilmesi için sınır kapılarını açtı. Sınırlara binlerce mülteci dayanırken, polisi korkunç saldırılarla sığınmacılara geri adım attırmaya çalışıyor. Mültecilerin direnişi sürerken, bazı sığınmacılar denizden botlarla Yunanistan adalarına geçiyor. Yunanistan burada da insanlık dışı uygulamaları sürdürüyor. İçinde çocukların da bulunduğu göçmen botu denizin ortsına itilerek ölüme terk edildi. Göçmenlerin yardımına Türkiye koştu. O anlar amatör bir kameraya yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.3.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 12:05 ABONE OL
Son dakika haberi:Denizde korku dolu anlar! Yunanistan ölüme itti, Türkiye yetişti...

Türkiye'den deniz yoluyla Yunanistan'a göçmek isteyen mülteciler Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ölüme terk edildi. Orta hatta botları sürüklenen ve Yunan ekiplerince botlarının benzin hortumları kesilen Afganistan uyruklu 35 mülteciyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Afgan aile Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin adeta kendilerini ölüme terk ettiğini açıkladı.

Son dakika: Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik böyle kurtardı | Video

Savaş nedeniyle kendi memleketinde iş bulamayan Afganistan uyruklu ailenin fertleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden botlarla Midilli Adası'na hareket etti.

YUNANLILAR ÖLÜME İTTİ

Deniz yolu ile Yunanistan'a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından orta hatta sürüklendi. Göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olundu.

YİNE TÜRKİYE KURTARDI

Yunan askerlerinin kendilerine çok kötü davrandığını belirten Afgan mülteci, "Bizi ölüme terk ettiler. Denizin ortasına geldiğimizde bizim botumuzun benzinini aldılar ve bize küfür ettiler. 'Bizi kurtarın' dedik ama yardım etmediler. Denizin ortasında kaldık. Türk askerinden Allah razı olsun. Bizi gelip denizin ortasından kurtararak çıkardılar" diye konuştu.

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Son dakika haberi:Denizde korku dolu anlar! Yunanistan ölüme itti, Türkiye yetişti...
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