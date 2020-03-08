NASA’daki tek Türk bilim insanı Dünyanın en zeki kadınları arasında

ABD Ulusal Bilim Vakfı ilk kara delik görüntüsünü geçen yıl nisan ayında paylaşmıştı. Bu görüntünün elde edilmesini sağlayan Olay Ufku Teleskobu (EHT) projesinde çalışan 200'den fazla bilim insanı arasında bir Türk kadın da yer alıyordu. Başarısıyla tüm dünyanın dikkatini çeken ve Türkiye'nin gururlarından olan Prof. Dr. Feryal Özel, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'daki tek Türk bilim kadını. NASA'nın bu yıl hayata geçireceği Uzay Teleskopu projesinin başında. 2003 yılında dünyanın en önemli bilim insanlarından Albert Einstein, John Nash gibi isimlerle birlikte "Büyük Fikirler" listesine adını yazdıran Prof. Dr. Feryal Özel, dünyanın en zeki kadınlardan biri olarak gösteriliyor. Özel "Ben 20 yıldır bu projede çalışıyorum. Bu projenin başlamasında yer alan ilk birkaç kişiden biriyim. Şu anda kadromuz 200 insandan fazla. Onların büyük bir kısmının liderliğini yaptım. İnanılmaz bir deneyim gerçekten, 20 yıl önce bize hayal gibi gelen bir şeyi başarmış olmak... Şoke olduk. Resmini çektiğimiz kara delik bizden 55 milyon ışık yılı uzakta. Yani insanın aklının alamayacağı rakamlar... Yani oradan çıkan ışık bile bize 55 milyon yıl uzakta. O kadar uzak ki şöyle anlatayım bir simit düşünün onu alalım bir astronota verelim, bunu Ay'ın üstüne koy diyelim, sonra da hadi bunun fotoğrafını çek diyelim. Yani kara delik ne kadar büyük olursa olsun bizim fotoğrafını çekmeye çalıştığımız nesne gökyüzünde aşırı küçük. Dolayısıyla tek bir teleskobun çözünürlüğünün bunu çekmesine imkan yok. Dünya çapında bir teleskop gerekli. Tabii böyle bir şey mümkün olamayacağı için biz biraz farklı bir teknikten yararlandık ve teleskopları birbirleriyle 'sohbet' ettirdik. Dünya üzerinde 8 ayrı teleskop kullandık" diye çalışmalarını anlatmıştı. Kara deliğin ortasında, ışığın tamamen yok olduğu kara bir boşluk olduğunu söyleyen Özel "Etrafında ise gazların sürekli döndüğü bir kısım bulunuyor. Yer çekiminin etkisiyle bu gazlar, kara deliğe doğru gidiyor ama bir taraftan da çevresinde dönüyor. Yani çevresi simit, ortasında bir delik var gibi görünüyor" demişti.

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