Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi! Prof. Dr. Naci Görür’den Yalova depremi sonrası korkutan açıklama! "1999 Marmara depremindeki..."

Son Dakika Haberi! Prof. Dr. Naci Görür’den depremi sonrası korkutan açıklama! "1999 Marmara depremindeki..."

Ülkemizin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatları üzerinde bulunması ve kuşağında yer alan ülkeler arasında yer alması nedeniyle ülkemizde gerek sınırlarımız dahilinde gerekse sınır ötesinde meydana gelen son dakika büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 şiddetinde depremde yıkımlar olmuş ve pek çok vatandaşımız bu yıkımlarda hayatını kaybetmişti. Son olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre açıklarında meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 3.9 şiddetindeki depremle ilgili olarak deprem uzmanı Prof.Dr.Naci görür tarafında korkutan bir açıklama yapıldı. Açıklamadaki o detay ise dikkatlerden kaçmadı. İşte son dakika açıklamasından bazı satırbaşları…

SABAH İNTERNET Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 10:07 ABONE OL
Son Dakika Haberi! Prof. Dr. Naci Görür’den Yalova depremi sonrası korkutan açıklama! 1999 Marmara depremindeki...

Aktif kuşağında yer alan ve Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu gibi aktif deprem kuşaklarının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde pek çok kez büyük, orta ve küçük olarak nitelendirebileceğimiz depremler yaşanıyor. Elazığ ve Malatya'da etkili olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre 6.8 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen yıkımlarda pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Tüm bu deprem gelişmelerinin ardından pek çok ünlü deprem uzmanı konuya ilişkin yaptıkları çalışma ve analizleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. En son ünlü deprem uzmanı tarafından kişisel sosyal medya hesabı üzerinde korkutan bir açıklama yapıldı. Prof.Dr.Görür'ün açıklamasındaki o detay ise dikkatleri çekti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi! Prof. Dr. Naci Görür’den Yalova depremi sonrası korkutan açıklama! "1999 Marmara depremindeki..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA