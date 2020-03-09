Son Dakika Haberi! Prof. Dr. Naci Görür’den Yalova depremi sonrası korkutan açıklama! "1999 Marmara depremindeki..."

Aktif deprem kuşağında yer alan ve Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu gibi aktif deprem kuşaklarının uzanış doğrultusunda bulunan ülkemizde pek çok kez büyük, orta ve küçük olarak nitelendirebileceğimiz depremler yaşanıyor. Elazığ ve Malatya'da etkili olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre 6.8 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen yıkımlarda pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Tüm bu deprem gelişmelerinin ardından pek çok ünlü deprem uzmanı konuya ilişkin yaptıkları çalışma ve analizleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. En son ünlü deprem uzmanı Prof.Dr. Naci Görür tarafından kişisel sosyal medya hesabı üzerinde korkutan bir açıklama yapıldı. Prof.Dr.Görür'ün açıklamasındaki o detay ise dikkatleri çekti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…