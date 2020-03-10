Osman isminin anlamı nedir? Osman ne demek? Kuran’da geçiyor mu, Kuran'daki anlamı nedir?

Anne ve baba olma heyecanı yaşayanlar çocuklarına verecekleri ismin özel olmasını istiyorlar. Bu doğrultuda internet üzerinden isim analizlerini yapanlar en güzel ismi seçmek için çeşitli listeler oluşturuyor. Erkek çocuklarında sıkça kullanılan bir isim olan Osman isminin anlamı da merak edildi. Buna göre; Osman ne demek? Kuran'da geçiyor mu? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinden "Osman ne demek?" sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

OSMAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Erkek çocuklarına sıkça verilen isimler arasında Osman ismi yer alıyor. Uzun yıllardan beri kullanılan bu isim günümüzde de halen kullanılmaya devam etmektedir. Osman isminin anlamı; bir kuş türüdür. Genel olarak bir kuş türü ya da ejderha anlamı taşımaktadır. Bu ismin aynı zamanda ateş gibi adam olarak tanımlanan şekilleri de vardır.

OSMAN NE DEMEK?

Bir kuş türüne verilen isimdir. Ejderha anlamı taşımasının sebebi ateş adam anlamına gelmesinden kaynaklanmaktadır.

OSMAN İSMİ KURAN'I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Osman ismi Arapça kökenli bir isim olmasına rağmen Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.