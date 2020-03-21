RÜYADA KEDİ GÖRMEK - Rüyada kara kedi görmek, kedi sevmek ne anlama gelir, neye işarettir?

İnsan vücudunun en önemli ihtiyaçlarından olan uyku esnasında bazı zamanlar düşler görürüz. Bu düşlerin kimisi bizlere güzel anlar yaşatırken kimisi de korku yaşatarak bizleri derin düşüncelere salar. Öte yandan uykuda görülen düşlerde kedi detayı gören kimseler arama motorlarında yoğun şekilde Rüyada kedi görmek nedir, ne anlama gelir? sorularıyla arama motorlarındaki yoğun araştırmalarına devam ediyor. Rüyada yavru, beyaz, kara kedi görmek nedir, ne anlama gelir sorularının tüm cevaplarını içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar…

RÜYADA KEDİ GÖRMEK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

RÜYADA KEDİ GÖRMEK

Rüyada kedi görmek imanı olmayan kişilere, dedikoduculuğa, hırsıza, çocuğu için çabalayan kadına delalet edilir. Rüyada kedi görmek fesat ve hırsız kişilere yorulur. İslam alimi İmam Cafer Sadık'a ferahlığa, genişliğe ulaşacağınıza, husumete yorulur. Öte yandan evde kedi olduğunun görülmesi eve hırsız gireceğine işarettir.

RÜYADA SİYAH KEDİ

Rüyada siyah renkte kedi görülmesi husumete, savaşa yorulurken aynı zamanda şefkat duyguları olan bir kadına da işaret etmektedir. Rüyada kara kedi görmek hüzne, kedere ve düşmanlığa yorulur.

RÜYADA YAVRU KEDİ GÖRMEK

Rüyada yavru kedi gören kimse yakın çevresini ihmal ettiği ve yeterli ilgi alaka göstermediğine delalet eder. Öte yandan yakın bir kimseden yardım beklendiğine ve aynı zamanda endişe anlamı da taşımaktadır.

Rüyada görülen kedi yavrusu sevinçli bir gelişmeyle çoğalan mala, hayatta sunulan yeni şeyleri keşfetmesine, saflığa ve masumiyete de tabir edilir.

RÜYADA BEYAZ KEDİ GÖRMEK

Rüyada beyaz kedi görmek en genel anlamıyla rüyayı gören kişinin sıkıntılı zamanlar yaşayacağına ancak bu durumları azimle aşacağına işaret eder.

Öte yandan iş ve aile yaşamında sıkıntılı zamanlar geçirileceğine sabır ve azimle sebat edilmesiyle tüm bunlardan kurtulunacağına delalet eder.

Rüyada beyaz kedi görmekten gelecek sıkıntı bu azim ve sebatla üstesinden gelinebilecek büyüklüktedir.

RÜYADA SARI KEDİ GÖRMEK

Rüyasında sarı kedi gören kimse daha önce düşmediği hatalara düşecek, çevresinde bulunan insanlarla arasının bozulacağına, onlardan tepki çekeceği şeyler yapacağına işaret eder. Rüyayı gören kimsenin niyeti iyi olmayan kimselerle birlik olarak işlere kalkışacağına ve bunun olumsuz sonuçlar doğuracağına, sıkıntı yaşayacağına ve kendini tehlikeye sokacağına yorulur.

RÜYADA GRİ KEDİ GÖRMEK

Rüyada gri kedi görmek iş ve özel hayatınız da yaşayacağınız can sıkıcı ve elverişli olmayan durumları işaret etmektedir. Rüyada gri kediyi sevebiliyorsanız yaşayacağınız tüm bu olumsuz durumları aşabileceğinize yorulur.

RÜYADA KEDİ ISIRMASI

Rüyada kedi ısırması görülüyorsa çocuğu için didinen ve terbiyesi üzerine düşen anneye – kadına yorulur. Rüyada görülen bu detay dünyada işlerin iyi gitmeyeceğine halk ile ilgili adalete işaret etmektedir. Bazı zamanlarda da festa, hırsız kimseye delalet edilir.

RÜYADA KEDİ ISIRMASI

Rüyasında kendi evindeki dişi kedisinin kendi sahibini ısırması, evin sahibi tarafında rahat bir sene geçirileceği anlamına gelir. Rüyada kedi görülmesi hizmetçiyi simgeler.

RÜYADA KEDİ TIRMALAMASI

Rüyada bir kedi tarafında tırmalanıldığının görülmesi tehlike arz eden bir düşmana delalet etmektedir.

RÜYADA KEDİ BESLEMEK

Rüyada kedi beslendiğinin görülmesi emir altında çalıştırılan kimselere işaret eder. Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen, gizleyen kişileri simgeler. Rüyada kedi beslemeenin pek çok farklı anlımı ve tabiri bulunmaktadır.

Kimi tabir edenlere göre rüyada kedi beslemek yaşanılan sıkıntılardan kurtulmaya iyi gişler yapılmasına, yaşamda olumlu değişim ve gelişimler olacağına delalet eder. Zengin kimselerden gelecek yardıma ve rahatlığa işaret etmektedir.

Rüyada kedi beslendiğinin görülmesi herhangi bir işyerinde amir kademesine yükselmek anlamındadır. Yüksek mevkiye – makama sahip kişilerden gelecek menfaat ve gelire de yorulur.

RÜYADA BİR SÜRÜ KEDİ GÖRMEK

Rüyada birden çok – bir sürü kedi görülmesi kötü arkadaşlıklara, kedi sürüsü görülmesi kendinize ve yaşantınıza çeki düzen vermeniz gerekeceğine işaret etmektedir. Kötü ve yararsız insanlardan – arkadaşlardan gelebilecek kötülüklere dikkat edilmesi gerektiğine delalet eder.

RÜYADA KEDİ KOVALAMAK

Rüyanızda kedi kovaladığınız görmüşseniz bu hayırlı olaylara yorulmaktadır. İyi anlamlar taşımaktadır.

Rüyada kedi kovalayan kimsenin başarılarında dolayı kıskanan bir kimse olduğuna işaret eder. Kişinin bu olumsuzlukları tek olarak alt edeceğine delalet eder.

RÜYADA KEDİ SEVMEK

Rüyasında kedi sevildiğinin görülmesi kendini sevdimek için uğraşan kimseye işaret etmektedir.

Bu rüya bazen de vefasızlığı simgelerken, görülen kedi sokak kedisiyse anlamsız ve akıldışı kimseye ve kendisini halka sevdirmek isteyen kimseye yorulur.

RÜYADA ÖLÜ KEDİ GÖRMEK

Bu rüyayı gören kimsenin ayağına bağ olan bir kimseden kurtulacağına ve bunun sonucunda rahata, zenginliğe ve rafaha ulaşacağına işaret eder.

RÜYADA KEDİ DOĞURMAK

Rüya da kedi doğurmak moralinin yerle bir olacağına, keyfin kaçacağına, şanslı insana, dikkatli olunmazsa büyük sorunlar yaşanacağına, hayallerin gerçek olacağına işaret eder.

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