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sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü

Dünyayı etkisi altına alan tehlikesi Adalar'ı da etkiledi. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Adalar, korona virüs nedeniyle ıssız kaldı. , sokaklarının boş kalmasıyla adeta ıssız adaya döndü. Dünyanın birçok yerinde alınan tedbirler sonrası birçok ünlü meydan, cafe ve restoranlar boş kaldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 09:55 ABONE OL
Corona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüs Türkiye'de de etkisi göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmayıp kendilerini eve kapatarak virüse karşı önlem alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözde adreslerinden Adalar'da da sokaklar boş kaldı. Kınalıada sokakları adeta filmlere konu olan 'ıssız ada' sokaklarını andırdı.

Ne turistlerin ne de Adalıların çıkmadığı sokakların oldukça sessiz ve ıssız olduğu görüldü. Ayrıca sokakta sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği görüldü.

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Corona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü
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