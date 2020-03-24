Corona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüs Türkiye'de de etkisi göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmayıp kendilerini eve kapatarak virüse karşı önlem alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözde adreslerinden Adalar'da da sokaklar boş kaldı. Kınalıada sokakları adeta filmlere konu olan 'ıssız ada' sokaklarını andırdı.

Ne turistlerin ne de Adalıların çıkmadığı sokakların oldukça sessiz ve ıssız olduğu görüldü. Ayrıca sokakta sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği görüldü.

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