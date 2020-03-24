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'den için son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Mart sonlarına doğru yaklaşılırken, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı her gün en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinde duyuran MGM, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgemiz için sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti. İşte, 24 Mart 2020 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 24.3.2020 07:12 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 07:13 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak yağış geliyor! Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere birçok ilimiz için son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Gün içerisinde beklediği hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi. Kurum ayrıca, Trakya için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Meteoroloji ayrıca, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış beklendiğini kamuoyuna açıkladı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizden, 24 Mart 2020 Salı gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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