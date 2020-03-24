Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok ilimiz için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Gün içerisinde beklediği hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi. Kurum ayrıca, Trakya için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Meteoroloji ayrıca, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış beklendiğini kamuoyuna açıkladı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizden, 24 Mart 2020 Salı gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.