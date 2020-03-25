Son dakika: İnternetten cep telefonunu satan kişileri sahte parayla dolandırdı!

Siz de internet üzerinden cep telefonu veya pahalı bir ürününüzü satacaksanız dikkat! Aldığınız para sahte çıkabilir. Son dakika haberine göre; İstanbul'da satış uygulaması aracılığıyla çok sayıda kişiyi sahte parayla dolandıran genç kadın yakalandı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Sahte cep telefonlarını satın almak için buluştuğu İstanbul Emniyeti'ne bağlı sivil Güven Timleri internet üzerinden dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarına karışan 31 yaşındaki Zülal K. isimli kadın şüpheliyi yakaladı. İddialara göre şüpheli Zülal K., internet üzerinden satış yapılan bir site aracılığıyla cep telefonunu satmak üzere ilan veren kişilerle buluştu ve cep telefonlarını sahte paralarla satın alarak söz konusu kişileri dolandırdı. Zülal K. isimli kadın dolandırıcı son olarak Üsküdar Yavuz Türk Mahallesi'nde cep telefonunu satın almak içim anlaştığı Kadir K. (19) ile buluştu. Kadir K.'ya beş bin lira ödeme yapan Zülal K. cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Bankamatiğe giden Kadir K. paraları bankaya yatırmak istedi fakat sahte oldukları için yatıramadı.

Sahte paralarla vurgun yaptı | Video

EMNİYETTE TEŞHİS ETTİLER

Dolandırıldığını fark eden Kadir K. hemen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Kimliği tespit edilen kadın şüpheli Zülal K., Avcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma derinleştirilince benzer vakalar araştırıldı. İddialara göre; şüphelinin sahte paralarla son iki ayda toplamda 10 kişinin cep telefonunu buluşarak satın aldığı ve 43 bin 150 liralık sahte para ödemesi yaparak satın aldığı 10 akıllı cep telefonunu satarak haksız kazanç sağladığı belirlendi. İnternet üzerinden anlaştıkları Zülal K. ile buluşan ve cep telefonları karşılığında kendilerine sahte paralar verilen mağdurların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Zülal K. isimli şüpheliyi canlı olarak teşhis ettikleri de iddia edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Şüpheli olaylar esnasında güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.