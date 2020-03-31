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SON DAKİKA: uyarıyor! O illerde çok kuvvetli gelecek! (Yarın hava nasıl olacak?)

Genel Müdürlüğü tarafından günlük olarak duyurulan son dakika raporlarında 10 ilimiz için kuvvetli sağanak yağış geleceği duyuruldu. bugün gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı 10 ilimizde yaşayan vatandaşlarımızı dikkatli olunması ve tedbirler alınması konusunda da uyardı. Öte yandan 1 Nisan 2020 Çarşamba günü için bulundukları illerde hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde yarın hava nasıl olacak sorularıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji ile 1 Nisan 2020 Çarşamba günü ve son dakika uyarıları…

Giriş Tarihi: 31.3.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 22:01 ABONE OL
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarıyor! O illerde çok kuvvetli gelecek! Yarın hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü () tarafından günlük ve haftalık olarak yapılan son dakika tahminlerine göre 10 ilimizde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. MGM'nin açıklamasına göre Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki illerimiz başta olmak üzere pek çok bölgede de gece saatlerinde itibaren yağışların kuvvetli olarak geleceği duyuruldu. Diğer yandan yarın (1 Nisan 2020 Çarşamba) için bulundukları illerde hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde yarın hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji ile 1 Nisan 2020 Çarşamba ve son dakika uyarıları…

SON DAKİKA METEOROLOJİ HABERLERİ: YARIN HAVA NASIL OLACAK? (1 NİSAN ÇARŞAMBA)

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SON DAKİKA: Meteoroloji uyarıyor! O illerde çok kuvvetli gelecek! (Yarın hava nasıl olacak?)
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