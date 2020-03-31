SON DAKİKA: Meteoroloji uyarıyor! O illerde çok kuvvetli gelecek! (Yarın hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük ve haftalık olarak yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre 10 ilimizde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. MGM'nin açıklamasına göre Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki illerimiz başta olmak üzere pek çok bölgede de gece saatlerinde itibaren yağışların kuvvetli olarak geleceği duyuruldu. Diğer yandan yarın (1 Nisan 2020 Çarşamba) için bulundukları illerde hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde yarın hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji ile 1 Nisan 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri ve son dakika uyarıları…

SON DAKİKA METEOROLOJİ HABERLERİ: YARIN HAVA NASIL OLACAK? (1 NİSAN ÇARŞAMBA)

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