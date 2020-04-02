PTT Kargo çalışma ve mesai saatleri 2020: PTT Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Yaklaşık 12 yıldır hizmet veren PTT Kargo, kargo firmaları arasında en çok tercih edilen markalardan bir tanesidir. Adından da anlaşılabileceği gibi PTT'nin kuruluşu olan PTT Kargo, tüm Türkiye'ye ulaşan geniş dağıtım ağı nedeni ile tercih edilmektedir. Bu doğrultuda, şubeler aracılığıyla ürün gönderecek ya da ürün teslim alacak vatandaşlar tarafından 2020 PTT Kargo çalışma saatleri merak edilmektedir.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

PTT Kargo dağıtım saatleri ile PTT'nin çalışma saatleri arasında benzerlik vardır ve dağıtım saatleri de ona göre ayarlanmıştır.

PTT KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

PTT Kargo şubeleri, hafta içi 08.30'da açılıyor.

ÖĞLE ARASI TATİLİ VAR MI?

Şubelerde 12.30 ila 13.30 arasında öğle arası tatili verilmektedir.

PTT KARGO SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

13.30'dan sonra başlayan mesai, akşam 17.00'ye kadar devam eder ve bu saatte şubeler kapanır.

PTT KARGO KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?

PTT Kargo dağıtım saatleri 08.30 ila 17.00 arasındadır.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

PTT Kargo şubeleri, hafta sonu olan cumartesi ve pazar günü hizmet vermemektedir, kapalıdır. Dolayısı ile hafta sonu dağıtım da yapılmamaktadır.

RESMİ TATİL VE BAYRAMLARDA AÇIK MI?

PTT Kargo, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

PTT KARGO İLETİŞİM BİLGİLERİ

PTT Kargo Merkez Binası; PTT Kargo merkez binası, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi, No: 2, PK: 06101, Ulus / Altındağ / ANKARA adresinde bulunmaktadır.

PTT Kargo Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 312 509 50 00

PTT KARGO HAKKINDA

PTT Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT kargonun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 merkez şube, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentesi bulunmaktadır.

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