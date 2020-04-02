Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri PTT Kargo çalışma ve mesai saatleri 2020: PTT Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

çalışma ve mesai saatleri 2020: , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından kurularak hizmet vermeye başlayan , yurt genelinde bütün illere ulaşmaktadır. Corona virüsü salgınının olduğu şu günlerde ise 2020 PTT Kargo çalışma saatleri oldukça merak edilmektedir. Şubelerden ürün gönderecek veya ürün teslim alacak vatandaşlar, ', kaçta kapanıyor?' sorusuna yanıt arıyor. Zira, vatandaşlar öğle arası vaktine denk gelmeden PTT Kargo çalışma saatleri aralığında işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde yapmak istiyor. Peki, PTT Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi ve pazar günü kaça kadar açık? İşte, 2020 PTT Kargo mesai saatleri...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 09:27 ABONE OL
PTT Kargo çalışma ve mesai saatleri 2020: PTT Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Yaklaşık 12 yıldır hizmet veren PTT Kargo, kargo firmaları arasında en çok tercih edilen markalardan bir tanesidir. Adından da anlaşılabileceği gibi PTT'nin kuruluşu olan PTT Kargo, tüm Türkiye'ye ulaşan geniş dağıtım ağı nedeni ile tercih edilmektedir. Bu doğrultuda, şubeler aracılığıyla ürün gönderecek ya da ürün teslim alacak vatandaşlar tarafından 2020 PTT Kargo çalışma saatleri merak edilmektedir.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

PTT Kargo dağıtım saatleri ile PTT'nin çalışma saatleri arasında benzerlik vardır ve dağıtım saatleri de ona göre ayarlanmıştır.

PTT KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

PTT Kargo şubeleri, hafta içi 08.30'da açılıyor.

ÖĞLE ARASI TATİLİ VAR MI?

Şubelerde 12.30 ila 13.30 arasında öğle arası tatili verilmektedir.

PTT KARGO SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

13.30'dan sonra başlayan mesai, akşam 17.00'ye kadar devam eder ve bu saatte şubeler kapanır.

PTT KARGO KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?

PTT Kargo dağıtım saatleri 08.30 ila 17.00 arasındadır.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

PTT Kargo şubeleri, hafta sonu olan cumartesi ve pazar günü hizmet vermemektedir, kapalıdır. Dolayısı ile hafta sonu dağıtım da yapılmamaktadır.

RESMİ TATİL VE BAYRAMLARDA AÇIK MI?

PTT Kargo, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

PTT KARGO İLETİŞİM BİLGİLERİ

PTT Kargo Merkez Binası; PTT Kargo merkez binası, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi, No: 2, PK: 06101, Ulus / Altındağ / ANKARA adresinde bulunmaktadır.

PTT Kargo Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 312 509 50 00

PTT KARGO HAKKINDA

PTT Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT kargonun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 merkez şube, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentesi bulunmaktadır.

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2020: Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, cumartesi kaça kadar açık? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri! 2020 Kargolar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri tablosu! 2020 PTT saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? Cumartesi/Pazar günü PTT saat kaça kadar açık?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PTT Kargo çalışma ve mesai saatleri 2020: PTT Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA