Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri- Yurtiçi Kargo Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Yurtiçi Kargo, ülkemizin en büyük kargo şirketlerinden biridir. Bu nedenle kargo şirketinin çalışma programı da merak edilenler arasındadır. Şirket, belli bir çalışma programına göre hizmet verir. Bu çalışma programına göre şirket hafta içi sabah 09:00'dan itibaren hizmet vermeye başlar. Kargonun akşam kapanış zamanı ise 18:00'dır. Bu saatler haricinde Yurtiçi Kargo'ya kargo paketi teslim etmek ya da kargo paketi teslim almak mümkün değildir.