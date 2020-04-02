Zonguldak'ta corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye’de ve Zonguldak'ta son durum

Zonguldak'taki corona virüsü verileri açıklandı! Corona virüsü vaka sayılarında ciddi bir artış gözlemlenirken, hastalığın 81 ilimize de yayıldığı açıklandı. Bu, artık Türkiye'deki her şehirde corona virüsü hastalığı var ve vatandaşların da buna göre yaşantılarına dikkat etmesi gerektiği anlamına geliyor. Vatandaşlar ise, hangi şehirde ne kadar corona virüsü vakası ve ölüm olduğunu merak ediyor. Kovid-19 salgınında öne çıkan killerden birisi de Zonguldak… Peki, Zonguldak'ta corona virüsü vaka sayısı kaç ve corona virüs kaynaklı ölüm var mı?

Haberimizde, Zonguldak ilimizde rapor edilen resmi corona virüsü vaka sayıları ve vefat eden hasta sayısı yer almaktadır.

İşte Zonguldak'ta corona virüs vaka sayılarına ilişkin detaylar...