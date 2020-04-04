Maske uyarısının ardından ilginç corona virüsü önlemi: Hanımı dinlememezlik olur mu?

Koronavirüs salgını 10 Mart itibarıyla Türkiye'de de görülmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Bilim Kurulu hızla tavsiye kararları alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabine hızlı kararları uygulamaya koyuldu.

Dün Bilim Kurulu'nun videokonferans ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, 'maskesiz dışarı çıkmayın' uyarısında bulunuldu. Alınan tavsiye kararının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa seslenerek yeni tedbirleri duyurdu. Erdoğan, 'Pazar ve marketlere maskesiz girilmesine izin verilmeyecek' dedi. Ayrıca sokaklara çıkılmaması istenirken, maske takılması bir kez daha tavsiye edildi.

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VATANDAŞLAR KARARLARA UYDU, SOKAĞA ÇIKANLAR MASKE TAKTI

Vatandaşların büyük bölümü Bilim Kurulu'nun tavsiyesine uydu ve sokakları boş bıraktı. Kentlerin en önemli merkezleri boş kalırken, bazı vatandaşların yine uyarıları dikkate almayarak spor yaptığı görüldü. Ancak maskesiz vatandaş neredeyse yok denecek kadar az olarak görüldü.

İLGİNÇ YÖNTEMLERE BAŞVURANLAR DA OLDU

Vatandaşların bazıları ise koronavirüsten korunmak için oldukça ilginç yöntemlere başvurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir çiftin kafasına şeffaf çanta geçirdiği görüldü. Karısının emekli hemşire olduğunu söyleyen vatandaş, "Hanım tavsiye etti. Hanımın sözünü dinlememezlik olur mu?" diyerek gülümsetti.