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Maske uyarısının ardından ilginç önlemi: Hanımı dinlememezlik olur mu?

ile ilgili haberlerinin yanı sıra ilginç görüntüler de sosyal medyada ve ajanslarda sık sık yer alıyor. Bilim Kurulu'nun sokağa çıkanların maske takması yönünde görüş bildirmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maske zorunluluğunu açıklamıştı. Vatandaşların büyük bölümü bu uyarılara uyarken, bazıları ise çok daha farklı çözümler geliştirdi. Şeffaf çantayı kafasına geçiren çiftin görüntüleri sosyal medyada oldukça konuşuldu. Karısının tavsiyesini dikkate aldığını ifade eden vatandaş, "Hanımın dediğini dinlememezlik olur mu?" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.4.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 14:28 ABONE OL
Maske uyarısının ardından ilginç corona virüsü önlemi: Hanımı dinlememezlik olur mu?

Koronavirüs salgını 10 Mart itibarıyla Türkiye'de de görülmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Bilim Kurulu hızla tavsiye kararları alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabine hızlı kararları uygulamaya koyuldu.

Dün Bilim Kurulu'nun videokonferans ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, 'maskesiz dışarı çıkmayın' uyarısında bulunuldu. Alınan tavsiye kararının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa seslenerek yeni tedbirleri duyurdu. Erdoğan, 'Pazar ve marketlere maskesiz girilmesine izin verilmeyecek' dedi. Ayrıca sokaklara çıkılmaması istenirken, maske takılması bir kez daha tavsiye edildi.

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VATANDAŞLAR KARARLARA UYDU, SOKAĞA ÇIKANLAR MASKE TAKTI

Vatandaşların büyük bölümü Bilim Kurulu'nun tavsiyesine uydu ve sokakları boş bıraktı. Kentlerin en önemli merkezleri boş kalırken, bazı vatandaşların yine uyarıları dikkate almayarak spor yaptığı görüldü. Ancak maskesiz vatandaş neredeyse yok denecek kadar az olarak görüldü.

İLGİNÇ YÖNTEMLERE BAŞVURANLAR DA OLDU

Vatandaşların bazıları ise koronavirüsten korunmak için oldukça ilginç yöntemlere başvurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir çiftin kafasına şeffaf çanta geçirdiği görüldü. Karısının emekli hemşire olduğunu söyleyen vatandaş, "Hanım tavsiye etti. Hanımın sözünü dinlememezlik olur mu?" diyerek gülümsetti.

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Maske uyarısının ardından ilginç corona virüsü önlemi: Hanımı dinlememezlik olur mu?
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