Gazetecinin dramı

İstanbul Fatih'te eski gazeteci Ersin Kalkan, aralarındaki eski bir husumet nedeniyle evinin önünde uğradığı saldırı sonrasında yanında taşıdığı çakıyla Beraattin Çümen'i öldürdü. Polise teslim olan Kalkan, pişman olduğunu söyledi. Olay, Balat'taki Vodina Caddesi'nde önceki akşam yaşandı. İddiaya göre; evine giden Kalkan, bu sırada daha önceden birlikte iş ortaklığı yaptıkları aralarında alacak verecek yüzünden eski husumetlisi Beraattin Çümen'in saldırısına uğradı. İddiaya göre Çümen, Kalkan'ın boğazına sarıldı ve darp etmeye başladı, Kalkan cebinden çıkardığı çakıyı Çümen'e savurdu. Boğazı kesilen Çümen, yaralı halde hastaneye kaldırılırken, Kalkan da çakıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Çümen hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalkan emniyetteki ifadesinde "Daha önce de aynı kişi tarafından saldırıya uğramıştım. Polise şikayette de bulundum. O gün sigara aldım evime giderken arkamdan boğazıma sarıldı yolumu keserek bana sataştı. Fiziki olarak saldırınca, cebimdeki çakıyla koluna hamle yaptım. Ancak boğuşma sırasında boğazına isabet etti. Böyle sonuçlanmasını istemezdim. Amacım kendimi korumaktı, çok pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen Kalkan tutuklandı.İddiaya göre; ikili çocukluktan beri birbirini tanıyordu. Bir süre beraber iş ortaklıkları da vardı. 15 yıl kadar önce Çümen ruhsatlı silah almak istemiş, Kalkan'ın yardımını talep etmişti. Kalkan bu duruma referans olmak istemedi, aralarında bir husumet başladı. Bu husumet zaman zaman kavgaya neden oldu. Çümen 4 kez Kalkan'a benzer saldırılarda bulundu.