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maske nasıl alınır? E devlet ile başvuru sorgulama! Eczaneden kodu ile maske alma

Türkiye’de corona virüsü salgınından korunmak için eczanelerden maske dağıtımının olacağının duyurulmasıyla ‘’ nasıl alınır?’’ sorusuna yönelik araştırmalar başladı. Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği ölümcül corona virüsü salgının önüne geçebilmek için maske dağıtımı uygulaması başlatıldı. Toplu alanlarda maske takma zorunluluğunu getirilmesiyle para verilmeden alınan maskelere yoğun talep attı. İlk olarak EPTTAVM ve e devlet üzerinden başvurular yapılıyor, ardından telefonlara gelen kodu ile en yakın eczaneden maske siparişler temin ediliyor. Her kişi 5 adet maske alabilecek ve yakın zamanda tüm illere yaygınlaştırılacak. Buna göre; sipariş takibi ve SMS kodu alma nasıl yapılır? Eczaneden , başvurusu nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 17.4.2020 07:46 ABONE OL
Ücretsiz maske nasıl alınır? E devlet ile ÜCRETSİZ MASKE başvuru sorgulama! Eczaneden SMS kodu ile maske alma

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında maske uygulaması başlatıldı. Maskeler E devlet üzerinden gelen şifresi ile eczanelerden temin ediliyor. Cerrahi maske satışının yasaklanmasının ardından para verilmeden alınan maskelere yoğun ilgi arttı. 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşların yararlanabileceği maskeler her kutuda 5 tane verilecek. 'te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Peki ? Eczaneden SMS kodu ile maske alma! E devlet ile sorgulama nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? E DEVLET İLE ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU SORGULA

E devlet hizmetlerinden biriside ücretsiz maske başvuruları oldu. Türkiye'de corona virüsü salgınına karşı korunma yöntemi olarak e devlet üzerinden yapılan başvuruların ardından SMS kodu şifresi ile vatandaşlara bedava maske dağıtımı başladı. Ücretsiz maske başvurusu e Devlet ve ePTTAVM üzerinden yapılıyor. Peki ücretsiz maske nasıl ve nereden alınır? İşte konuya yönelik tüm bilgiler…

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Ücretsiz maske nasıl alınır? E devlet ile ÜCRETSİZ MASKE başvuru sorgulama! Eczaneden SMS kodu ile maske alma
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