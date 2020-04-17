Ücretsiz maske nasıl alınır? E devlet ile ÜCRETSİZ MASKE başvuru sorgulama! Eczaneden SMS kodu ile maske alma

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında ücretsiz maske uygulaması başlatıldı. Maskeler E devlet üzerinden gelen SMS şifresi ile eczanelerden temin ediliyor. Cerrahi maske satışının yasaklanmasının ardından para verilmeden alınan maskelere yoğun ilgi arttı. 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşların yararlanabileceği maskeler her kutuda 5 tane verilecek. E-devlet'te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Peki ücretsiz maske nasıl alınır? Eczaneden SMS kodu ile maske alma! E devlet ile ÜCRETSİZ MASKE başvuru sorgulama nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? E DEVLET İLE ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU SORGULA

E devlet hizmetlerinden biriside ücretsiz maske başvuruları oldu. Türkiye'de corona virüsü salgınına karşı korunma yöntemi olarak e devlet üzerinden yapılan başvuruların ardından SMS kodu şifresi ile vatandaşlara bedava maske dağıtımı başladı. Ücretsiz maske başvurusu e Devlet ve ePTTAVM üzerinden yapılıyor. Peki ücretsiz maske nasıl ve nereden alınır? İşte konuya yönelik tüm bilgiler…