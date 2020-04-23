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mesajları ve sözleri 2020 | On bir ayın sultanı Hoş geldin resimli ve resimsiz seçenekleri ile burada!

Müslüman alemi açısından mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanı olan bu ayın gelmesiyle birçok kişi en güzel, resimli Hoş geldin mesajları ve sözleri için internet üzerinden arayış içine girdi. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar fazla olan bu ayda binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek olmanın heyecanını ve huzurunu yaşarken öte yandan da sevdikleri ile bu güzel günün hürmetini paylaşmak istiyor. İster sosyal medya (twitter, facebook, instagram) ister SMS veya Whatsapp aracılığı ile paylaşımlarda bulunabileceğiniz en güzel hoş geldin ve sözleri içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte 2020 yılına özel Resimsiz veya resimli Ramazan mesajları ve sözleri!

Giriş Tarihi: 23.4.2020 12:43 ABONE OL
Ramazan mesajları ve sözleri 2020 | On bir ayın sultanı Hoş geldin Ramazan mesajları resimli ve resimsiz seçenekleri ile burada!

Hoş geldin mesajları ve sözleri resimli ve resimsiz olarak internet aracılığı ile Müslüman vatandaşların sabah saatlerinden itibaren araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere mübarek bir zaman dilimi ve bereketli bir ibadet ay olan bu tarihlerde semânın kapıları açılır ve ilahi rahmet her tarafa yayılır. Yapılan ibadet normal zamanlara göre daha çok sevap verilir ve günahlar affedilir. Müslümanlar topluca yoğun bir ibadet iklimine girerler. Her yıl ramazanın gelmesiyle islam alemi huzura kavuşur. Bu huzuru sevdikleri paylaşmak isteyen vatandaşlar ise en güzel özel Resimsiz veya resimli ve sözlerini araştırıyor. İşte sosyal medya veya her mecradan paylaşabileceğiniz en güzel 2020 yılına özel resimli, resimsiz hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri…

2020 RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Resûlullah şöyle buyurmuştur: " girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur." Böylesine önemli olan bu ayın gelişi tüm Müslüman alemince huzurla karşılanırken işte sevdiklerinize gönderebileceğiniz Hoş geldin Ramazan mesajları…

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Ramazan mesajları ve sözleri 2020 | On bir ayın sultanı Hoş geldin Ramazan mesajları resimli ve resimsiz seçenekleri ile burada!
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