Müslüman alemi on bir ayın sultanına kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye takvimine göre 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirebilmek için sahura kalkacak. Bunun öncesinde ise sosyal medyada 'Hoş geldin Ramazan mesajları' en çok paylaşılan konular arasında yerini aldı. Resimli Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan mesajları ve sözleri ile on bir ayın sultanın gelişinin coşkusunu sevdikleriniz ile birlikte yaşayabilirsiniz. 2020 Resimli Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri için ayrıntıları inceleyiniz.