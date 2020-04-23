Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Milyonlarca vatandaştan on bir ayın sultanına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle kötü günler geçirilen bu zor dönemde Ramazan ayının gelişi yüzleri güldürdü. 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirebilmek için sahura kalkacak. Ramazan ayına sayılı saatler kala 'Hoş geldin Ramazan mesajları' paylaşımları da başladı. On bir ayın sultanına merhaba diyerek bugünün coşkusunu siz de sevdikleriniz ile birlikte yaşayabilirsiniz. Resimli Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan mesajları ve sözleri burada. İşte 2020 en güzel Ramazan mesajları ve sözleri

HOŞGELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ramazan ayının gelişi yüzleri güldürürken, gönülleri de huzurla doldurdu. Corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçirilen dönemde on bir ayın sultanına kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Bu sevinci resimli Ramazan mesajları ile sevdikleriniz ile yaşayın.

İşte en güzel mesajlar ve sözler;