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Haberler Galeri Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri

Hoş geldin Ya Şehri ve sözleri! 2020 Resimli Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri

Müslüman alemi on bir ayın sultanına kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye takvimine göre 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirebilmek için sahura kalkacak. Bunun öncesinde ise sosyal medyada 'Hoş geldin ' en çok paylaşılan konular arasında yerini aldı. Resimli Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan mesajları ve sözleri ile on bir ayın sultanın gelişinin coşkusunu sevdikleriniz ile birlikte yaşayabilirsiniz. 2020 Resimli mesajları ve sözleri için ayrıntıları inceleyiniz.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 14:15
Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Milyonlarca vatandaştan on bir ayın sultanına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle kötü günler geçirilen bu zor dönemde Ramazan ayının gelişi yüzleri güldürdü. 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirebilmek için sahura kalkacak. Ramazan ayına sayılı saatler kala 'Hoş geldin ' paylaşımları da başladı. On bir ayın sultanına merhaba diyerek bugünün coşkusunu siz de sevdikleriniz ile birlikte yaşayabilirsiniz. Resimli Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan mesajları ve sözleri burada. İşte 2020 en güzel Ramazan mesajları ve sözleri

HOŞGELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ramazan ayının gelişi yüzleri güldürürken, gönülleri de huzurla doldurdu. Corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçirilen dönemde on bir ayın sultanına kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Bu sevinci resimli Ramazan mesajları ile sevdikleriniz ile yaşayın.

İşte en güzel mesajlar ve sözler;

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Güzelliğin, birliğin ve beraberliğin içerisinde olduğu Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını diliyorum. Edeceğiniz samimi tevbelerle Allah'a geri döneceğiniz, Allah'a yaklaşmanızı sağlayan Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyorum…

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim... Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergahına açmaya vesile olsun.. Hayırlı Ramazanlar.

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Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Ellerinizi semaya, dualarınızı Allah'a etmeniz dileklerimle… Ramazan ayınız mübarek olsun…

On bir ayın sultanı kapıda. Bu ay bütün gönüller ibadetten yana, bütün yürekler aynı çatı altında. Muhammet (s.a.v) bu ay sizin kapınızda. Güzel gönlünüzden geçen her hayırlı işin avuç içlerinize dolmasını diler mübarek Ramazan ayınızı kutlarım.

Kim Allah yolunda dünyevi işleri bir kenara atıp sadece gönülden ibadet ederse, Allah ona cennetinden bir bahçe ayırır. Cennetin bahçesindeki gül kokularının yüzü suyu hürmetine bu ayı ibadet ve inançla geçirmenizi temenni eder, mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim.

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Gönül dergâhının tek menzili olan Ramazan ayında bütün hanelere bolluk ve bereket, bütün gönüllere dua ve Allah'tan hikmet dilerim. Dualarınız kabul Ramazan ayınız mübarek olsun.

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Hoş geldin Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Anlamlı Ramazan ayı ile ilgili en güzel mesajları ve sözleri burada

Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım

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