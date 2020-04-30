Snapchat’te tanıştığı kişi, genç kıza kabusu yaşattı!

Dünyaca ünlü Snapchat isimli sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı kişi hayatını kararttı. Önce kendisine gönderdiği fotoğraflar üzerinden şantaj yaptığı genç kızı taciz eden şüpheli, daha sonra bu fotoğrafları yaymakla tehdit ederek dolandırdı. Genç kız soluğu savcılıkta aldı. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki mağdur Elif K.'nın 21 yaşındaki şüpheli Engincan T. ile Snapchat isimli sosyal medya platformu üzerinden tanıştıkları, şüphelinin mağdur genç kızdan uygunsuz fotoğraflar istediği kaydedildi. Mağdurun da öncelikle kendi rızası ile mağdura bu şekilde fotoğraf gönderdiği anlatıldı.

Bir süre sonra şüphelinin mağdur genç kızı şantajla evine gelmeye zorladığı, aksi halde fotoğraflarını yaymakla tehdit ettiği belirtildi. Bunun üzerine mağdurun ilk kez 2018 yılının Eylül ayında şüphelinin evine gittiği, şüphelinin mağdura burada cinsel istismarda bulunduğu kaydedildi.

ŞANTAJ VE TACİZ

İddianamede, şüpheli Engincan T.'nin bu eylemlerini birkaç kez daha değişik zamanlarda tekrarladığı, daha sonra şüphelinin mağdurun çıplak fotoğraflarını paylaşmayacağını söyleyerek karşılığında 100 lira para istediği, mağdurun farklı tarihlerde şüpheliye toplamda bin liranın üzerinde para gönderdiği, kendisine cinsel istismar ve şantajda bulunan şüpheliden şikâyetçi olduğu anlatıldı.

HER ŞEYİ REDDETTİ

İddianamede şüphelinin savunmasına da yer verildi. Engincan T., Elif ile Snapchat'ten tanışarak arkadaş olduğunu, mağdurun rızası ile kendisine fotoğraflar gönderdiği, mağdurun isteğiyle evine geldiğini, bin lirayı da borç aldığını ileri sürdü. Mağdurun kendisini borçlarını ödeyemediği için şikayet ettiğini iddia etti.

"SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA"

İddianamede, şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine, kendi içerisinde tutarlı ve hayatın olağan akışına uygun olan mağdur anlatımlarına itibar edildiği, mağdur çocuk ile şüpheli arasında herhangi bir husumetin bulunmadığı, şeref ve namusu ilgilendiren bir konuda mağdurun şüpheliye iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmadığı, olayın mağdur çocuğun şüpheliye para gönderdiğine dair banka dekontlarının müşteki tarafından bulunması ile doğal bir şekilde ortaya çıktığı kaydedildi.

Şüpheli Engincan T. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Şantaj' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.