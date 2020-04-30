Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bursa'da şok görüntü! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar!

'da şok görüntü! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar!

Bu kadarına da pes! Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu tehlikeli virüse karşı 'temastan uzak durun, evinizde kendinizi izole edin' uyarılarında bulunmasına rağmen çağrıları umursamayıp bu tehlikeyi hiçe sayan kişiler şaşkına çeviriyor. 'da bir kadın, yol kenarında durarak yanına gelen erkeklerle fuhuş pazarlığı yaptı. Ahlak büro ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 392 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 14:09
Bursa'da şok görüntü! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar!

'da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen 1 kadın, gözaltına alındı. Kadın, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 392 lira ceza uygulanarak serbest bırakıldı.

Bursa'da şok görüntü! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgınına rağmen yol kenarlarında fuhuş pazarlığı yapıldığına dair ihbar aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da şok görüntü! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar!

İhbarı değerlendiren ekipler, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 1 kadın gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kadına, koronavirüs tedbirleri kapsamında 392 lira ceza uygulandı.

Bursa'da şok görüntü! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bursa'da şok görüntü! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar!
Bursa'da şok görüntü! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar!
Bursa'da şok görüntü! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar!
SON DAKİKA