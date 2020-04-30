Bursa'da şok görüntü! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar!

Bu kadarına da pes! Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu tehlikeli virüse karşı 'temastan uzak durun, evinizde kendinizi izole edin' uyarılarında bulunmasına rağmen çağrıları umursamayıp bu tehlikeyi hiçe sayan kişiler şaşkına çeviriyor. Bursa'da bir kadın, yol kenarında durarak yanına gelen erkeklerle fuhuş pazarlığı yaptı. Ahlak büro ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 392 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 30.04.2020
13:01
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
14:09
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