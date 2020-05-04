31 şehirde SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI uzatıldı mı? İçişleri'nden SON DAKİKA açıklaması geldi; sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Özellikle sosyal medyadan gelen son dakika bilgilerine göre vatandaşlar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika seyahat yasağı açıklamasını sokağa çıkma yasağı olarak değerlendirdi. Her hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma yasağı hakkında farklı bir durum söz konusu değil. Bu hafta 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve bugün 3 Mayıs Pazar için geçerli sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek. Öte yandan şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İŞTE SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI!

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

15 günlük periyotlarla uzatılan 31 ilimizdeki şehir giriş/ çıkış kısıtlaması tedbirlerinin kapsamı; yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00' a kadar uzatıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU GECE 00:00'DA SONA ERECEK!