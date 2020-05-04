31 şehirde SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI uzatıldı mı? İçişleri'nden SON DAKİKA açıklaması geldi; sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Özellikle sosyal medyadan gelen son dakika bilgilerine göre vatandaşlar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika seyahat yasağı açıklamasını sokağa çıkma yasağı olarak değerlendirdi. Her hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma yasağı hakkında farklı bir durum söz konusu değil. Bu hafta 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve bugün 3 Mayıs Pazar için geçerli sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek. Öte yandan şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İŞTE SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI!
15 günlük periyotlarla uzatılan 31 ilimizdeki şehir giriş/ çıkış kısıtlaması tedbirlerinin kapsamı; yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00' a kadar uzatıldı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU GECE 00:00'DA SONA ERECEK!
"Ancak büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak'ta şehir giriş-çıkış kısıtlamalarının 3 Mayıs Pazar günü saat 00.00 itibarıyla sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş-çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."
Açıklamada, uzatma kararına ilişkin valiliklerce gerekli önlemler alındığı belirtilerek, "Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" denildi.