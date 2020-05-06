Zahide Yetiş'in programına çıkan Fizyoterapist Ersin Sever'i dolandırdılar!

Ünlü Fizyoterapist Ersin Sever ünlü bir televizyon kanalında yayınlanan Zahide Yetişle isimli programa çıktı. Çeşitli tarihlerde çeşitli televizyon kanallarındaki programlara çıkan Sever'in geçtiğimiz günlerde telefonu çaldı. Kendisini yapımcı olarak tanıtan Onur Ü. Fizyoterapiste bir teklif sundu. İddiaya göre yapımcı Zahide Yetiş'in programını yönetiyor ve kendisini de programa çıkarmak istiyordu. İkili arasında yapılan telefon görüşmesi sonrası yapımcı Fizyoterapistten 4 bin lira para talep etti.

TELEFONLARINI AÇMADI

Kendisine gönderilen hesap numarasına parayı gönderen Fizyoterapist ardından şahsa ulaşamadı. Telefon konuşmalarını ve kendisine gönderilen banka hesabı bilgilerini delil olarak savcılığa sunan Fizyoterapist kendisini dolandıran şahıslardan şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından Fizyoterapistin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken Fizyoterapist gönderdiği parayı geri alabilmek için İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sözde yapımcıya icra takibi başlatan Sever kendisini dolandıran şahsı affetmedi. İddiaları her ne kadar reddetse de Onur Ü.'nün dolandırıcılık kastı ile hareket ettiği gerekçesiyle hakkında 5 yıla kadar hapsi istendi. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.