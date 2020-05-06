Futbolcu Cevher Toktaş'tan kan donduran itiraf: Koronavirüs tedavisi gören oğlumu boğarak öldürdüm

YASTIKLA KAFASINA BASTIRDIM



Soğukkanlı bir şekilde cinayet anını anlatan Cevher Toktaş, "Yatakta sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım. Bu arada oğlum çırpınıyordu. Ancak ben yastıkla baskıya devam ettim. Daha sonra oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim. Şüpheleri üzerimden atmak için, 'doktor' diye bağırmaya başladım. Ardından doktor ve sağlık görevlileri odaya geldi. Onlar da gelip oğluma müdahale ederek, yoğun bakım ünitesine aldılar. Oğlum 1,5 saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra ölüm haberini aldım" ifadelerini kullandı.