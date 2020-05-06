Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Futbolcu Cevher Toktaş'tan kan donduran itiraf: Koronavirüs tedavisi gören oğlumu boğarak öldürdüm

Futbolcu 'tan kan donduran itiraf: Koronavirüs tedavisi gören oğlumu boğarak öldürdüm

'da futbolcu 'ın 5 yaşındaki oğlu Kasım Tokataş, koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede 23 Nisan'da yaşamını yitirmişti. Baba Cevher Toktaş, çocuğunun ölümünden 11 gün sonra tüyler ürperten itirafta bulundu. Oğlunun koronavirüs nedeniyele yaşamını yitirmediğini, onun hastane odasında yastıkla boğarak öldürdüğünü, evde otururken vicdan azabı duyarak teslim olduğunu söyledi. Aynı zamanda Toktaş'ın verdiği ifadede öldürdüğü küçük oğlu için "Onu doğduğundan beri hiç sevmedim, neden sevmediğimi de bilmiyorum. O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir." dedi.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 15:17
Futbolcu Cevher Toktaş'tan kan donduran itiraf: Koronavirüs tedavisi gören oğlumu boğarak öldürdüm

Futbol camiası bu vahşet haberiyle sarsıldı. Eski Süper Lig oyuncusu , 23 Nisan'da koronavirüs tedavisi gördüğü sırada vefat eden 5 yaşındaki oğlunun koronavirüsten ölmediğini, kendisinin boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Futbolcu Cevher Toktaş'tan kan donduran itiraf: Koronavirüs tedavisi gören oğlumu boğarak öldürdüm

'da koronavirüs şüphesiyle 23 Nisan'da tedaviye alındığı hastanede aynı gün yaşamını yitiren 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir dönem Süper Lig'de de top koşturan (33), 11 gün sonra hastanede oğlu Kasım'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Toktaş ifadesinde, "15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. Ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Futbolcu Cevher Toktaş'tan kan donduran itiraf: Koronavirüs tedavisi gören oğlumu boğarak öldürdüm

2008- 2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Hacettepe Spor'da forma giyen, şimdilerde ise Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yıldırımspor'da oynayan , 23 Nisan günü oğlu Kasım'ı, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenenin ardından küçük Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş, aynı gün odadan çıkıp, oğlunun fenalaştığını söyledi. Doktorların müdahale ettiği Kasım Toktaş, yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak küçük Kasım, yaklaşık 1,5 saat sonra tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' nedeniyle hayatını kaybettiği yazılan Kasım, bir gün sonra Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Futbolcu Cevher Toktaş'tan kan donduran itiraf: Koronavirüs tedavisi gören oğlumu boğarak öldürdüm

11 GÜN SONRA GELEN İTİRAF

Kayıtlara hastalığa bağlı normal ölüm vakası olarak geçen Kasım'ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan 11 gün sonra, 4 Mayıs günü, Çarşı Polis Merkezi'ne giden , oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Cevher Toktaş, oğlunu sevmediğini, hastanede sinir krizi geçirip boğarak öldürdüğünü söyledi.

Futbolcu Cevher Toktaş'tan kan donduran itiraf: Koronavirüs tedavisi gören oğlumu boğarak öldürdüm

SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞ

İfadesinde oğlunun, olaydan 2 hafta önce öksürmeye başladığını belirten , "Koronavirüs tedbirlerinden dolayı oğlum Kasım'a virüs bulaşır korkusuyla hastaneye götürmedim. Oğlum Kasım'ın rahatsızlığı artınca annemin otomobiliyle 23 Nisan 2020'de Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdüm. Doktor oğlumu muayene etti. Doktor, Kasım'ı koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldım. Oğlum hastaneye yattıktan 2 saat sonra, odada ikimiz birlikteyken sinir krizi geçirdim" dedi.

Futbolcu Cevher Toktaş'tan kan donduran itiraf: Koronavirüs tedavisi gören oğlumu boğarak öldürdüm

YASTIKLA KAFASINA BASTIRDIM

Soğukkanlı bir şekilde cinayet anını anlatan , "Yatakta sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım. Bu arada oğlum çırpınıyordu. Ancak ben yastıkla baskıya devam ettim. Daha sonra oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim. Şüpheleri üzerimden atmak için, 'doktor' diye bağırmaya başladım. Ardından doktor ve sağlık görevlileri odaya geldi. Onlar da gelip oğluma müdahale ederek, yoğun bakım ünitesine aldılar. Oğlum 1,5 saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra ölüm haberini aldım" ifadelerini kullandı.

Futbolcu Cevher Toktaş'tan kan donduran itiraf: Koronavirüs tedavisi gören oğlumu boğarak öldürdüm

EŞİNİ ARAYIP, HABER VERMİŞ

Olayın ardından telefonla eşini arayıp haber verdiğini belirten , "Kasım'ın ölüm haberini aldıktan sonra ne eşime ne de anne, babama oğlumu öldürdüğümü söylemedim. Cenazesini bir gün sonra hastaneden alarak, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyordu. Eşim ve babam oğlumu benim öldürdüğümden habersizdi" dedi.

SON DAKİKA