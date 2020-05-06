Futbolcu Cevher Toktaş'tan kan donduran itiraf: Koronavirüs tedavisi gören oğlumu boğarak öldürdüm

2008- 2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Hacettepe Spor'da forma giyen, şimdilerde ise Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yıldırımspor'da oynayan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü oğlu Kasım'ı, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenenin ardından küçük Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş, aynı gün odadan çıkıp, oğlunun fenalaştığını söyledi. Doktorların müdahale ettiği Kasım Toktaş, yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak küçük Kasım, yaklaşık 1,5 saat sonra tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' nedeniyle hayatını kaybettiği yazılan Kasım, bir gün sonra Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.