Şehirler arası seyahat yasağı kalkan illerde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Türkiye'de corona virüs salgının etkilerini göstermesi nedeniyle haftalar öncesinden seyahat kısıtlamaları kararı verilmişti. Bu bağlamda, 30 büyük ilimiz ve Zonguldak'ta giriş-çıkışlar kapatılmıştı. Bakanlığın seyahat yasağı ile ilgili verdiğin sürenin dolması ile birlikte, Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, hangi şehirlerde uzatıldı ve ne zaman bitecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında kendine yer buldu. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Başkan Erdoğan oldukça önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan, 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabını duyurdu. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi alma hakkı bulunmayan milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağı kısıtlamasının ne zaman biteceği oldukça önemli bir konu durumundaydı.

ŞEHİRLER ARASI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Başkan Erdoğan, normalleşme planının ilk etabını açıklarken şehirler arası seyahat yasağının da belirli illerde kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da seyahat kısıtlaması uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Gece saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı'ndan iller arası seyahat yasağı kısıtlaması genelge yayımlandı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, hangi şehirlerde kalktı ve yollar ne zaman açılacak? İşte, tüm bu soruların cevabı ve son dakika gelişmeleri!