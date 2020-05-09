Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şehirler arası seyahat yasağı kalkan illerde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Şehirler arası seyahat yasağı kalkan illerde sokağa çıkma yasağı olacak mı? , ne zaman kalkacak?

, ne zaman kalkacak, seyahat yasağı kalkan iller aratmaları son günlerde en çok araştırılan konu başlıkları arasında kendine yer buldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından seyahat yasağı ile ilgili oldukça önemli kararlar alındı. Bilindiği üzere, corona virüs ile mücadele kapsamında, 30 büyük ilimiz ve Zonguldak’ta seyahat yasağı getirilmişti. Bakanlığın verdiği tarihin geçtiğimiz gün itibariyle sona ermesi, gözleri Kabine Toplantısı’ndan çıkacak karara çevrildi. Pek çok vatandaş, ', yollar ne zaman açılacak?' gibi soruların yanıtlarını araştırırken, Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından seyahat kısıtlaması ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı, ne zaman bitecek ve yollar açılacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.5.2020 07:33 Son Güncelleme: 9.5.2020 07:33 ABONE OL
Şehirler arası seyahat yasağı kalkan illerde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Türkiye'de corona virüs salgının etkilerini göstermesi nedeniyle haftalar öncesinden seyahat kısıtlamaları kararı verilmişti. Bu bağlamda, 30 büyük ilimiz ve Zonguldak'ta giriş-çıkışlar kapatılmıştı. Bakanlığın seyahat yasağı ile ilgili verdiğin sürenin dolması ile birlikte, , hangi şehirlerde uzatıldı ve ne zaman bitecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında kendine yer buldu. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Başkan Erdoğan oldukça önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan, 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabını duyurdu. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi alma hakkı bulunmayan milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağı kısıtlamasının ne zaman biteceği oldukça önemli bir konu durumundaydı.

ŞEHİRLER ARASI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Başkan Erdoğan, normalleşme planının ilk etabını açıklarken şehirler arası seyahat yasağının da belirli illerde kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da seyahat kısıtlaması uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Gece saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı'ndan iller arası seyahat yasağı kısıtlaması genelge yayımlandı. Peki, , hangi şehirlerde kalktı ve yollar ne zaman açılacak? İşte, tüm bu soruların cevabı ve son dakika gelişmeleri!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehirler arası seyahat yasağı kalkan illerde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA