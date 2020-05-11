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yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?

Ülkemizde corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında devlet başvurusu başlattı. Bakan Kurum tarafından başlatılan süreçte, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde kira yardımı süresinin 36 aydan 48 aya çıkarıldığını belirtti. Uygulamadan yararlanmak isteyenler ise ‘’ nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak yardımdan yararlanacak olan vatandaşlar bir an önce kira yardımı başvurusu ekranından işlemlerini tamamlayarak haklarından yararlanmak istiyor. Buna göre; e-Devlet ? 2020 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler? İşte, E Devlet başvuru, sorgulama ekranı ve merak edilenler

Giriş Tarihi: 11.5.2020 09:11 Son Güncelleme: 11.5.2020 09:11 ABONE OL
e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs nedeni ile kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde yardımı yapılacağının müjdesini vermişti. Ülkemizde corona virüsü sebebiyle mağduriyetin en aza indirilmesi için vatandaşlar kira başvurusu yapmaya başladı. Henüz başvuruda bulunmamış olanlar ise '' nasıl ve nereden yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor. Oturduğu yeri kentsel dönüşüme veren ve riskli alan ilan edilen yerlerde oturmak zorunda kalan vatandaşlar, bir an önce kira yardımı başvurusu ekranı işlemlerini tamamlayarak haklarından yararlanmak istiyor. Peki , nereden alınır ve şartları nelerdir? e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler…

KİRA YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? E DEVLET KİRA BAŞVURU EKRANI

, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kira yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte e devlet kira yardım başvuru ekranı ve tüm bilgiler…

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e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?
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