e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs nedeni ile kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde kira yardımı yapılacağının müjdesini vermişti. Ülkemizde corona virüsü sebebiyle mağduriyetin en aza indirilmesi için vatandaşlar kira yardım başvurusu yapmaya başladı. Henüz başvuruda bulunmamış olanlar ise '' e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor. Oturduğu yeri kentsel dönüşüme veren ve riskli alan ilan edilen yerlerde oturmak zorunda kalan vatandaşlar, bir an önce kira yardımı başvurusu ekranı işlemlerini tamamlayarak haklarından yararlanmak istiyor. Peki kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve şartları nelerdir? e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler…

KİRA YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? E DEVLET KİRA BAŞVURU EKRANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kira yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte e devlet kira yardım başvuru ekranı ve tüm bilgiler…