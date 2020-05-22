SON DAKİKA HABERİ: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor, kalktı mı? Seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, ulaşım ne zaman başlıyor? son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bilindiği üzere corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat yasağı olan iller 31'den 15'e düşürülmüştü. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu şehirlerde ise seyahat yasağı halen devam ediyor. Bu konuyla ilgili bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Bakan Koca, toplantıdan 65 yaş üstü, corona virüs testi negatif çıkan kişilerin yanlarında en az bir en çok 2 refakatçi ile sabit bir adrese gitmeleri konusunda karar çıktığını açıkladı. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, ulaşım ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine nasıl gidecek? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…