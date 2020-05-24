E Devlet ve telefon ile 65 yaş üstü seyahat yol izni belgesi başvuru sorgulama: 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl, nereden alınır?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvurusu nereden yapılır ve kaç güne sonuçlanır? 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen memleket yol izni kapsamında bu soruların yanıtı da son iki gündür en çok araştırılanlar öne çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların yanlarında refakatçi bulundurarak memleketlerine gidebileceği belirtilmişti. Bunun için de öncelikle 65 yaş üstü seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Peki, 65 yaş üzeri seyahat izin belgesi almak için başvuru nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mayıs'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşurken "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?" sorusuna açıklık getirdi. Erdoğan, 15 ilimizde uygulanan kısıtlamanın 15 gün süre ile daha uzatıldığını bildirdi. Uygulamanın devam ettiği iller şu şekilde; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

HES KODU NASIL ALINIR? - TIKLA ÖĞREN

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR VE NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Peki, 65 yaş üzeri seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ALO 199 hattı ve E Devlet sorgulama ekranı ile 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu yapmak için gerekenler;