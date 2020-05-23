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Son dakika haberler | kodu nasıl alınır, ne işe yarar, nerelerde kullanılır? uygulaması HES kodu ile seyahat süreci başladı!

Geçtiğimiz günlerde tarafından son dakika haberi olarak açıklanan kodu ile seyahat uygulama süreci bilindiği üzere başladı. Bununla beraber ise binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alan bu koda dair detaylar internet aracılığı ile araştırılmaya başlandı. Salgınla mücadele sürecinde normalleşme adımları sürerken seyahatte uygulanan kısıtlamaların da kontrollü şekilde azaltılacağı kararı alındı. Hal böyle olunca uygulaması aracılığı ile temin edilebilen bu kod sayesinde vatandaşlar seyahat edeceklerinde taşıdıkları risklere dair bilgi edinilecek. Bu yeni uygulama yoğun ilgi görürken vatandaşlar HES kodu nasıl alınır, nedir ve ne işe yarar? Sorularına da yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklaması ile HES kodu nasıl alınır? Sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 12:00 ABONE OL
Son dakika haberler | HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar, nerelerde kullanılır? Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu ile seyahat süreci başladı!

kodu nasıl alınır, nedir ve ne işe yarar? Gibi birçok soru yeni uygulamanın son dakika olarak duyurulmasının ardından araştırılmaya başlandı. Salgınla mücadele kapsamında alınan son kararlardan biri de ülkemizdeki vaka sayısındaki düşüşle beraber normalleşme planının devreye sokulması olmuştu. İlerleyen süreçte vatandaşların seyahatleri sırasında kullanacakları bu kodla beraber risk taşımadığını göstermesinin bir yolu olarak kullanılacağı kaydedilmişti. uygulaması üzerinden temin edilecek olan bu kod kişinin yalnızca kendisine ait olacak. Buna göre; HES kodu nedir, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır? İşte gelen son dakika haberine ilişkin detaylar…

HES KODU NASIL ALINIR, NE İŞE YARAR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden temin edilen bu kod; vatandaşların bundan sonraki süreçte kontrollü olarak seyahat edebilmelerini sağlayacak. Ülkemizde normalleşme planı uygulamaları sürerken konuya dair yapılan açıklamanın detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

Peki, HES kodu nedir? İşte detaylar...

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Son dakika haberler | HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar, nerelerde kullanılır? Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu ile seyahat süreci başladı!
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