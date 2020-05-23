Son dakika haberler | HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar, nerelerde kullanılır? Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu ile seyahat süreci başladı!

HES kodu nasıl alınır, nedir ve ne işe yarar? Gibi birçok soru yeni uygulamanın son dakika olarak duyurulmasının ardından araştırılmaya başlandı. Salgınla mücadele kapsamında alınan son kararlardan biri de ülkemizdeki vaka sayısındaki düşüşle beraber normalleşme planının devreye sokulması olmuştu. İlerleyen süreçte vatandaşların seyahatleri sırasında kullanacakları bu kodla beraber risk taşımadığını göstermesinin bir yolu olarak kullanılacağı kaydedilmişti. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden temin edilecek olan bu kod kişinin yalnızca kendisine ait olacak. Buna göre; HES kodu nedir, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır? İşte gelen son dakika haberine ilişkin detaylar…

HES KODU NASIL ALINIR, NE İŞE YARAR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden temin edilen bu kod; vatandaşların bundan sonraki süreçte kontrollü olarak seyahat edebilmelerini sağlayacak. Ülkemizde normalleşme planı uygulamaları sürerken konuya dair yapılan açıklamanın detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

Peki, HES kodu nedir? İşte detaylar...