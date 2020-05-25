Apple garanti sorgulama ekranı! iPhone garanti süresi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Telefonların garanti kapsamında olduğu süre genellikle iki yıldır. Bu sürenin sona ermesi ile beraber akıllı telefonlar garanti kapsamından çıkar. Bu nedenle de herhangi bir arıza yaşandığında sorunu ücretsiz olarak gideremezsiniz. Apple, iPhone kullanıcılarına sunduğu yeni özellik ile garanti süresi sorgulama imkanını tanımıştır. Apple garanti sorgulama yaparak akıllı telefonunuzun bu kapsamda olup, olmadığını kontrol edebilirsiniz. iPhone garanti sorgulama yapmak için izleyeceğiniz adımlara bu başlık altında yer verdik.

Apple Garanti Süresi Sorgulama İşlemi

Apple kullanıcıları akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlarının garanti kapsamında olup olmadığına artık kolaylıkla bakabiliyor. Herhangi bir garanti belgesine göz atmanıza gerek kalmadan garanti sorgulama yaparak bu süreye göz atabilirsiniz. İPhone garanti süresi sorgulama işlemini yapmak için izleyeceğiniz adımlar ise oldukça basit. Bu işlemi telefonunuzun ayarlar kısmından yapabilirsiniz. Detaylı anlatım için ise ayrıntıları inceleyiniz

İPhone Garanti Sorgulama Nasıl Yapılır?

Eğer iPhone kullanıyor iseniz garanti süresini sorgulamanız oldukça kolay olacaktır. Apple cihazınız üzerinden şu adımları izleyin;