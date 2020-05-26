Avcılar Belediyesi, dün öğlen saatlerinde Ramazan Bayramı nedeniyle ses sitemi kurulu bir araçla mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladı.



Yeşilkent, Tahtakale ve Filizköy mahallelerinde çocuklara müzik dinletilip palyaço gösterisi yapılırken, hediyeler de dağıtıldı. Araçtan gelen müzik sesini duyan çocuklar yasak olmasına rağmen sokağa çıktı.

CHP'li Avcılar Belediyesi insanların hayatını hiçe saydı | Video

Sokağa çıkan çocuklar maske takmazken, sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydı. Ayrıca araçtan "Teşekkürler Turan Başkan diyelim mi?" şeklinde anonslar yapıldı.



Çocukların, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma izni saatlerinde dışarı çıkmasına neden olan uygulama ile ilgili vatandaşlar şikayette bulundu. Uygulamanın yasağa rağmen çocukların dışarı çıkmasına neden olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için tehlike yarattığı söylendi.



Bayram nedeniyle bugün ve yarın da yapılması planlanan uygulamanın Kaymakamlık tarafından iptal edildiği öğrenildi.

Amerika’dan Kılıçdaroğlu’na verdi veriştirdi! “CHP liderine sesleniyorum: Utanmıyor musun sen?”

CHP’li Böcek’ten ego kokan hareket! Şemsiyesini koruma polisine tutturdu

Ekrem İmamoğlu'nun bir iddiası daha elinde patladı! Sosyal medyada tepki...