Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 28 Mayıs Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzmanlardan kritik altın fiyatı yorumları

Altın kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar son rakamları yakından takip ediyor. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri de peş peşe gelirken, uzman yorumlarına göre önümüzdeki süreçte rakamların ne yönde seyredeceği de merak konusu oluyor. Düğün salonların kapatılması nedeniyle şu an sadece yatırımcıların yakından takip ettiği gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Peki, 28 Mayıs 2020 Perşembe gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

28 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın kurunda yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatı bugün yükselişle seyrederken, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ile ilgili güncel rakamlara ve uzmanlardan gelen yorumlara haberimizde yer verdik.

GRAM, BİLEZİK, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI SON DURUM

28 Mayıs 2020 Perşembe gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatlarındaki anlık değişimlere ve güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;