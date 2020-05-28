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SON DAKİKA! Hafta sonu 30-31 Mayıs’ta olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? kararları bekleniyor

uygulaması, corona virüsü sebebiyle alınan tedbirlerin başında geliyor. Salgının ilk günlerinden itibaren 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilirken belirli illerde ise hafta sonu ve resmi tatillerde yasak uygulanıyor. Bayram tatilinin sona ermesi ve adımlarının gündemde yer alması birlikte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri de sıkça konuşulmaya başlandı. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, virüse karşı mücadelede ortaya çıkan tablo dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de içerisinde yer aldığı 15 ilde uygulanmaya başlamıştı. ‘Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?’. Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizden içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.5.2020 12:06 Son Güncelleme: 28.5.2020 12:06 ABONE OL
SON DAKİKA! Hafta sonu 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Normalleşme kararları bekleniyor

ile ilgili alınacak kararlar, bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Corona virüsü vaka sayısının son dönemde düşüş göstermesi, alınan önlemlerin sonuç vermesiyle birlikte adımları atılmaya başlandı. Bu adımlardan bir tanesinin de sokağa çıkma yasağı uygulamasının sonlandırılması olması bekleniyor. Hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan, son olarak 15 şehirde geçerli olan kısıtlama, bayram süresince 81 ilin tamamında uygulandı. Özellikle 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, normalleşme planına göre son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BU HAFTA SONU 30 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YASAK KALKTI MI?

Bugün görüşülecek Kabine Toplantısı'nda bu konunun gündeme alınması bekleniyor. Bilim Kurulu önerileriyle ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile sokağa çıkma yasağı konusunda alınacak karar, kamuoyu ile paylaşılacak.

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SON DAKİKA! Hafta sonu 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Normalleşme kararları bekleniyor
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