SON DAKİKA! Hafta sonu 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Normalleşme kararları bekleniyor

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak kararlar, bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Corona virüsü vaka sayısının son dönemde düşüş göstermesi, alınan önlemlerin sonuç vermesiyle birlikte normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu adımlardan bir tanesinin de sokağa çıkma yasağı uygulamasının sonlandırılması olması bekleniyor. Hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan, son olarak 15 şehirde geçerli olan kısıtlama, bayram süresince 81 ilin tamamında uygulandı. Özellikle 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, normalleşme planına göre son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BU HAFTA SONU 30 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YASAK KALKTI MI?

Bugün görüşülecek Kabine Toplantısı'nda bu konunun gündeme alınması bekleniyor. Bilim Kurulu önerileriyle ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile sokağa çıkma yasağı konusunda alınacak karar, kamuoyu ile paylaşılacak.