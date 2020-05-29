Son Dakika Haberi | Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-31 mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde var ve ne zaman bitecek?

Corona virüsü nedeniyle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak hangi illerde? gibi kritik sorular vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almakta. 28 Mayıs Perşembe tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan canlı yayında normalleşme takvimi ve sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce KOVİD-19 salgını nedneiyle faaliyetlerine ara vermiş olan pek çok işletmenin önümüzdeki günlerde açılacağını belirten Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir şey dememesi vatandaşları meraklandırdı. Hal böyle olunca, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? gibi sorular merak konusu oldu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BU HAFTA SONU 30 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YASAK KALKTI MI?

Dün görüşülecek Kabine Toplantısı'nda bu konunun gündeme alınması bekleniyordu. Bilim Kurulu önerileriyle ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile sokağa çıkma yasağı konusunda alınacak karar, kamuoyu ile paylaşıldı mı? İşte, yayımlanan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi ve detaylar...