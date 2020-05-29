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Son Dakika Haberi | Bu hafta sonu olacak mı? 20-31 mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde var ve ne zaman bitecek?

ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor ve genelgesi milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bunun nedeni, market çalışma saatleri gibi detayların değişkenlik göstermesi. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde yasak olacak gibi sorular, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası merak konusu olmuştu. Sokağa çıkma yasağı süreci vaka sayısı artış hızını önemli bir ölçüde azalttı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama hangi illerde olacak? Haberimizde sokağa çıkma yasağı İle ilgili yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesi ve son dakika haberleri yer almaktadır...

Giriş Tarihi: 29.5.2020 20:09 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-31 mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde var ve ne zaman bitecek?

nedeniyle bu hafta sonu var mı, 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak hangi illerde? gibi kritik sorular vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almakta. 28 Mayıs Perşembe tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan canlı yayında normalleşme takvimi ve sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce KOVİD-19 salgını nedneiyle faaliyetlerine ara vermiş olan pek çok işletmenin önümüzdeki günlerde açılacağını belirten Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir şey dememesi vatandaşları meraklandırdı. Hal böyle olunca, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? gibi sorular merak konusu oldu. Konuyla ilgili 'ndan genelge yayınlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BU HAFTA SONU 30 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YASAK KALKTI MI?

Dün görüşülecek Kabine Toplantısı'nda bu konunun gündeme alınması bekleniyordu. Bilim Kurulu önerileriyle ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile sokağa çıkma yasağı konusunda alınacak karar, kamuoyu ile paylaşıldı mı? İşte, yayımlanan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi ve detaylar...

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Son Dakika Haberi | Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-31 mayıs sokağa çıkma yasağı hangi illerde var ve ne zaman bitecek?
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