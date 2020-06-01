Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar kurulu kabine toplantısı bugün var mı, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

ne zaman, hangi gün? Bu hafta kabine toplantısı bugün var mı, ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde ülkede alınan tedbir kararlarını ve son duruma ilişkin detayların görüşüldüğü Cumhurbaşkanlığı haftanın ilk gününde araştırılan konular arasında yerini aldı. İlk haftalarda pazartesi günleri gerçekleştirilen toplantı geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleştirilirken bir süredir dijital ortamda video konferans yöntemi ile yapılıyordu. Uzun süreden sonra ilk kez bu hafta yüz yüze gerçekleşecek olan toplantısı; Erdoğan'ın önderliğinde toplanacak. Ülkemizde normalleşme adımları uygulamaya geçerken milyonlar bu görüşmenin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bugün kabine toplantısı var mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 1.6.2020 15:40 Son Güncelleme: 1.6.2020 15:41 ABONE OL
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar kurulu kabine toplantısı bugün var mı, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüs ile mücadele sürerken vaka sayılarında yaşanan azalma nedeniyle normalleşme planı adımları uygulamaya geçti. Salgının ilk günlerinde uygulanmaya başlanan yasaklar bir bir kaldırılırken öte yandan bu kararların verildiği ne zaman, saat kaçta? Gibi sorular vatandaşların gündeminde yer alıyor. İlk süreçte pazartesi günleri uygulanmakta olan bu toplantı geçtiğimiz hafta belirli sebeplerden dolayı Perşembe günü uygulanmış ve birçok önemli karar açıklanmıştı. Peki; Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bugün var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman olacak? İşte detaylar…

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Erdoğan'ın önderliğinde toplanan ; koronavirüs mücadelesi kapsamında her hafta belirli günlerde toplanarak ülkenin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Normalleşme kapsamında yeni kararların alınıp alınmayacağı merak edilirken bu hafta kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? soruları yanıt arıyor.

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar kurulu kabine toplantısı bugün var mı, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA