Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar kurulu kabine toplantısı bugün var mı, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüs ile mücadele sürerken vaka sayılarında yaşanan azalma nedeniyle normalleşme planı adımları uygulamaya geçti. Salgının ilk günlerinde uygulanmaya başlanan yasaklar bir bir kaldırılırken öte yandan bu kararların verildiği Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gibi sorular vatandaşların gündeminde yer alıyor. İlk süreçte pazartesi günleri uygulanmakta olan bu toplantı geçtiğimiz hafta belirli sebeplerden dolayı Perşembe günü uygulanmış ve birçok önemli karar açıklanmıştı. Peki; Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bugün var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman olacak? İşte detaylar…

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu; koronavirüs mücadelesi kapsamında her hafta belirli günlerde toplanarak ülkenin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Normalleşme kapsamında yeni kararların alınıp alınmayacağı merak edilirken bu hafta kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? soruları yanıt arıyor.

İşte detaylar…