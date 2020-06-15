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Son Dakika Haberleri: Bingöl depremi depremini tetikler mi? Prof. Dr. Ersoy canlı yayında anlattı

Dün Bingöl’de meydana gelen şiddetli sonrası fay hattı yeniden gündeme geldim. Uzman isimler, yaşan 5.8’lik deprem ve artçılarının ardından bölgedeki sismik hareketliliği yorumladı. Prof. Dr. Ersoy da canlı yayında depremin detaylarını ve ’da büyük bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği ile ilgili tahminleri paylaştı. İşte, Bingöl Yedisu ile ortak noktası bulunan Kuzey Anadolu fay hattı ve İstanbul’un durumu ile ilgili detaylar…

SABAH İNTERNET Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 13:27 Son Güncelleme: 15.6.2020 13:35 ABONE OL
Son Dakika Haberleri: Bingöl depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Ersoy canlı yayında anlattı

Bingöl, dün iki şiddetli ve onlarca artçı ile sarsıldı. Bingöl'deki depremin ardından Prof. Dr. Ersoy aHaber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan bu şiddetli depremin 'da büyük bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği hakkında yorumlarını paylaşan Prof. Dr. Ersoy şu ifadelere yer verdi:

"5.7 büyüklüğünde iki deprem Yedisu fayında meydana gelmişti. Yedisu fayının kapasitesi bu değil. 6.5 üzerinde bile deprem oluşturacak uzunlukta ve büyüklükte. Dolayısıyla bu iki deprem aynı yere denk geliyorsa bu normal bir şey. Ama bölgenin kaotik bir yapısı var. Küçük küçük çok sayıda faylar var. Her biri 5.0'in üzerinde deprem oluşturabilecek hatta 6.0'a varabilecek büyüklükte deprem oluşturacak kapasitede. Bunların tam yerlerine baktıktan sonra ancak detaylı yorum yapabiliriz. Yaşanan artçılar bize bunu gösteriyor. Biz aylardan beri Doğu Anadolu fay üzerindeki aktiviteyi konuşuyorduk. Özellikle Elazığ depreminden sonra. Şimdi farklı bir mekanizmaya sıçradı ve buranın Doğu Anadolu fay hattı ile hiçbir ilgisi yok. Burası fayının başı... Biz bu hattın en başından yani İstanbul'u konuşurken en doğuda Karlıova civarında oldu. Bu son deprem de Karlıova ile Yedisu deprem fayı üzerinde oldu. Yanında da pek çok fay var. Bu bölgedeki enerjinin tamamen boşalması mümkün değil. Tam aksine enerji yer değiştiriyor.

Son Dakika Haberleri: Bingöl depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Ersoy canlı yayında anlattı

Yaşanan bu depremden sonra en az 1-2 hafta fazla rahat olmayalım. ' geçti evimize girelim' yaklaşımı doğru olmaz. Biz artçıları izliyoruz, yeni yorumlar yapmak gerekirse ilk paylaşacağımız insanlar sizlersiniz.

Son Dakika Haberleri: Bingöl depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Ersoy canlı yayında anlattı

Bingöl depremi İstanbul'da olası bir depremi tetikler mi?

Aynı fay hattının üzerinde olmakla birlikte 'a gelene kadar ayrı çalışan pek çok fay parçası var. Dolayısıyla bunları aşıp İstanbul'a kadar tetiklemesi teorik olarak bile mümkün değil. Ancak İstanbul'un kendine ait potansiyeli yakın gelecekte büyük bir deprem üretebilir.

Son Dakika Haberleri: Bingöl depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Ersoy canlı yayında anlattı
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Son Dakika Haberleri: Bingöl depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Ersoy canlı yayında anlattı
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