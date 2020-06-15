Son Dakika Haberleri: Bingöl depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Ersoy canlı yayında anlattı

Bingöl, dün iki şiddetli deprem ve onlarca artçı ile sarsıldı. Bingöl'deki depremin ardından Prof. Dr. Ersoy aHaber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan bu şiddetli depremin İstanbul'da büyük bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği hakkında yorumlarını paylaşan Prof. Dr. Ersoy şu ifadelere yer verdi:

"5.7 büyüklüğünde iki deprem Yedisu fayında meydana gelmişti. Yedisu fayının kapasitesi bu değil. 6.5 üzerinde bile deprem oluşturacak uzunlukta ve büyüklükte. Dolayısıyla bu iki deprem aynı yere denk geliyorsa bu normal bir şey. Ama bölgenin kaotik bir yapısı var. Küçük küçük çok sayıda faylar var. Her biri 5.0'in üzerinde deprem oluşturabilecek hatta 6.0'a varabilecek büyüklükte deprem oluşturacak kapasitede. Bunların tam yerlerine baktıktan sonra ancak detaylı yorum yapabiliriz. Yaşanan artçılar bize bunu gösteriyor. Biz aylardan beri Doğu Anadolu fay üzerindeki aktiviteyi konuşuyorduk. Özellikle Elazığ depreminden sonra. Şimdi farklı bir mekanizmaya sıçradı ve buranın Doğu Anadolu fay hattı ile hiçbir ilgisi yok. Burası Kuzey Anadolu fayının başı... Biz bu hattın en başından yani İstanbul'u konuşurken en doğuda Karlıova civarında oldu. Bu son deprem de Karlıova ile Yedisu deprem fayı üzerinde oldu. Yanında da pek çok fay var. Bu bölgedeki enerjinin tamamen boşalması mümkün değil. Tam aksine enerji yer değiştiriyor.