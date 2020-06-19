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Meteoroji'den uyarısı geldi! Hafta sonu o iller sağanak yağış etkisinde olacak! İşte il il hafta sonu hava durumu tahminleri...

Genel Müdürlüğü tarafından gelen tahminlerine göre; ülke genelinde birçok bölgede hafta sonu da dahil olmak üzere sıcak hava yerini sağanak yağışa bırakıyor. Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacağı yapılan değerlendirmeler arasında. Hal böyle olunca Cumartesi ve Pazar günü için plan yapan vatandaşlar hafta sonu hava durumu tahminlerini merak ediyor. İşte Meteoroloji tarafından gelen son dakika il il hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 19.6.2020 10:21 Son Güncelleme: 19.6.2020 10:27 ABONE OL
Meteoroji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Hafta sonu o iller sağanak yağış etkisinde olacak! İşte il il hafta sonu hava durumu tahminleri...

Gelen haberi ile beraber 'den belirli bazı iller için uyarısı geldi. 19 Haziran bugün ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alacak yağışların belirli illerde hafta sonu da dahil olmak üzere etkisini sürdüreceği ön görülüyor. Yağışın etkili olacağı iller için ise sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarılıyor. Hafta sonu öncesi hava durumu özellikle plan yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu tahminleri…

METEOROLOJİ'DEN HAFTA SONU İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerine kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Gelen 5 günlük tahmine göre birçok ilde yağışlar Salı gününe kadar etkisini yoğun şekilde sürdürecek!

Meteoroji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Hafta sonu o iller sağanak yağış etkisinde olacak! İşte il il hafta sonu hava durumu tahminleri...

O İLLERE YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! 19 Haziran | Video

Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Hafta sonu o iller sağanak yağış etkisinde olacak! İşte il il hafta sonu hava durumu tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığını iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Hafta sonu o iller sağanak yağış etkisinde olacak! İşte il il hafta sonu hava durumu tahminleri...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı bulutlu 31
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı bulutlu 28
Samsun: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 32

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Meteoroji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Hafta sonu o iller sağanak yağış etkisinde olacak! İşte il il hafta sonu hava durumu tahminleri...
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