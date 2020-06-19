Meteoroji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Hafta sonu o iller sağanak yağış etkisinde olacak! İşte il il hafta sonu hava durumu tahminleri...

Gelen son dakika haberi ile beraber Meteoroloji'den belirli bazı iller için hava durumu uyarısı geldi. 19 Haziran bugün ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alacak yağışların belirli illerde hafta sonu da dahil olmak üzere etkisini sürdüreceği ön görülüyor. Yağışın etkili olacağı iller için ise sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarılıyor. Hafta sonu öncesi hava durumu özellikle plan yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu tahminleri…

METEOROLOJİ'DEN HAFTA SONU İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerine kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Gelen 5 günlük tahmine göre birçok ilde yağışlar Salı gününe kadar etkisini yoğun şekilde sürdürecek!